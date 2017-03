Volkswagen Crafter

Nieuwe Volkswagen Crafter nu leverbaar in Nederland

28 maart 2017 | De nieuwe Volkswagen Crafter staat vanaf vandaag bij de dealer. De nieuwste grote besteller van Volkswagen is ontwikkeld op basis van specifieke wensen van vakmannen uit uiteenlopende branches, waaronder de bouw-, logistiek- en service- en installatiesector. Nog vóór hij bij de dealer stond, werd de Crafter al beloond met de titel 'International Van of the Year 2017'. Prijzen van de Volkswagen Crafter beginnen bij 21.950 euro exclusief belastingen.