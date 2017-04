Opel Cascada Supreme nu te bestellen

27 maart 2017 | Opel introduceert een speciale uitvoering van de Cascada, bedoeld voor wie in elk jaargetijde extra flair verwacht van zijn of haar cabriolet. De auto werd midden 2016 al aangekondigd, maar nu zijn de prijzen en specificaties bekend. Bovendien is de bijzondere versie per direct te bestellen.

Alle details en kleurschakeringen in de Cascada Supreme zijn uitgekiend en op elkaar afgestemd. De vierpersoonscabriolet in Supreme-uitvoering is nu beschikbaar, in de kleur 'Absolute Red'. De speciale carrosseriekleur wordt geaccentueerd door een zwarte grille, zwarte spiegelkappen en 20-inch lichtmetalen wielen in hoogglans zwart. De omlijsting van de mistlampen en de logobar op de achterklep zijn uitgevoerd in de carrosseriekleur 'Absolute Red'. De zwarte, akoestische softtop is in 17 seconden te openen bij snelheden tot 50 km/u.

De stiksels van de bekleding van de stoelen, de deurpanelen en het dashboard zijn met rood geaccentueerd, geïnspireerd door de kenmerkende rode lijn over de flanken van Opels designstudie GT Concept. De naden van de bekleding van het stuurwiel, de middenconsole en de versnellingspook zijn afgewerkt in zwart. De inzetten in het dashboard zijn afgewerkt in pianozwarte lak. Verwarmbare, ergonomische AGR-stoelen bekleed met Siena-leder, een 3-spaaks lederen sportstuurwiel met afgeplatte onderzijde en stuurwielbediening, aluminium pedalen en een versnellingspook in sportdesign behoren ook tot de standaarduitrusting.

De Opel Cascada Supreme is met onmiddellijke ingang te bestellen en is leverbaar vanaf € 43.490,- incl. BTW/BPM en afleverkosten.