23 maart 2017 | De persoonlijke connectiviteits- en service-assistent Opel OnStar is een succes. Vijftig procent van de nieuw verkochte Opels in Europa is voorzien van OnStar. Het systeem biedt diensten als Automatic Crash Response, Vehicle Diagnostics, Stolen Vehicle Assistance en een 4G-LTE Wi-Fi Hotspot1 voor uitstekende connectiviteit onderweg. Opel introduceert nu twee nieuwe diensten voor Opel OnStar: de persoonlijke assistent kan helpen met het boeken van een hotelkamer of een vrije parkeerplaats.

Eind 2017 zal Opel Onstar in 33 landen in Europa beschikbaar zijn in 23 verschillende talen. Sinds de lancering van Opel OnStar in Europa, ongeveer achttien maanden geleden, zijn al meer dan negen miljoen interacties ontvangen. De helft komt van smartphones en de myOpel app. Twee gebruikers die veel profijt hebben gehad van Opel OnStar zijn Paula en John uit Engeland.

Het Opel OnStar Service Center heeft sinds de zomer van 2015 al meer dan 21.000 noodoproepen ontvangen. OnStar-adviseurs kunnen vanaf nu ook helpen met het vinden en boeken van een hotelkamer of parkeerplaats. De twee nieuwe diensten, geïntroduceerd met de lancering van de nieuwe Insignia, zijn te gebruiken in alle modellen van Opel: van de ADAM tot de Zafira.

Opel OnStar heeft sinds de Europese lancering, ongeveer achttien maanden geleden al meer dan negen miljoen interacties opgeleverd, de meeste via de myOpel app. Via smartphones zijn OnStar-diensten al vier miljoen keer gebruikt. Verder heeft Opel OnStar grofweg al 1,2 miljoen gesprekken behandeld en is de website al 2,3 miljoen keer gebruikt. Het aantal van maandelijkse emails met statusupdates over de auto is al opgelopen tot boven de 1,5 miljoen. In de toekomst biedt Opel ook tijdige diagnose alerts. Op verzoek van de klant kan deze informatie ook naar de dealer worden verzonden zodat deze onmiddellijke assistentie kan bieden indien dit nodig is. In Nederland waren er eind februari ruim 14.000 geregistreerde Opel OnStar gebruikers.

Bestuurders van de nieuwe Opel Insignia kunnen eenvoudig onderweg een hotelkamer boeken. Met de blauwe knop in de auto is contact te leggen met een OnStar-adviseur en hem te verzoeken een hotelkamer in de gewenste prijsklasse te traceren en de locatie van het hotel te delen. Het boeken van een hotelkamer gebeurt via Booking.com: een bedrijf dat al twee decennia actief is in de hotelindustrie. De tweede nieuwe dienst van OnStar biedt hulp bij het vinden van een vrije parkeerplaats. De OnStar-adviseur stuurt direct de locatie van een vrije parkeerplaats naar het navigatiesysteem. Dit gebeurt via parkeerserviceprovider Parkopedia.