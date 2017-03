Seat kondigt nieuwe SUV aan

23 maart 2017 | Het modelprogramma van Seat wordt opnieuw uitgebreid. De Spaanse autofabrikant versterkt het productoffensief met een derde SUV als nieuw topmodel van Seat. Als derde SUV binnen het modelprogramma, wordt deze nieuwkomer boven de Ateca gepositioneerd. De ruime SUV krijgt naar wens vijf of zeven zitplaatsen en arriveert in 2018 bij de Seat-dealers.

Eerder al, in de tweede helft van dit jaar, introduceert Seat de Arona, een compacte crossover die in Barcelona wordt geproduceerd op hetzelfde platform als de Ibiza. De productie van de SUV die Seat vandaag aankondigt, zal plaatsvinden in de Volkswagen-fabriek in het Duitse Wolfsburg, waar op basis van het MQB A2-platform nu al geproduceerd wordt.

Seat President Luca de Meo is blij met de komst van de nieuwe SUV: "Deze auto trekt nieuwe klanten naar ons merk, versterkt ons merkimago en gaat een grote invloed hebben op onze winstgevendheid. Het model is ontworpen in Barcelona en wordt straks geproduceerd in Duitsland. Dankzij de productie van de nieuwe SUV in Wolfsburg, in het hart van de Volkswagen Group, worden de banden tussen Seat en Volkswagen nog verder aangehaald."

De nieuwe SUV zet het modellenoffensief van Seat ook na 2017 voort en gaat de komende jaren een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de financiële resultaten van het Spaanse merk. Seat kondigde het nieuwe model aan tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers over 2016. Seat noteerde afgelopen jaar de beste resultaten ooit in de historie van de onderneming, met een winst van 143 miljoen euro over 2016.