Volkswagen Golf Variant

Volkswagen Golf nu ook in Business-uitvoering

23 maart 2017 | De vernieuwde Volkswagen Golf is er voortaan ook in Business- en Business R-uitvcoering. Dat betekent: veel extra's en voordeel oplopend tot 2.150 euro. De Business-uitvoeringen zijn er nu over vrijwel de gehele breedte van het Golf-gamma, in combinatie met zowel benzine- als dieselmotoren.

Dat gamma begint met de Golf Comfortline Business en Golf Variant Comfortline Business. Deze modellen hebben standaard 17 inch lichtmetalen wielen 'Dijon', 20,4 cm kleurenscherm, diefstalalarm klasse III, Car Net Guide en Inform, DAB+ en ergo actieve stoelen. Bij de Golf Variant-modellen is ook een chromen dakreling inbegrepen. De Golf Comfortline Business 1.0 TSI 81 kW/110 pk is er vanaf 26.990 euro en de Variant-uitvoering vanaf 28.250 euro. Het voordeel bedraagt maximaal 2.150 euro. De Golf Variant Alltrack Business 1.8 TSI 4Motion met dezelfde extra's is leverbaar vanaf 40.250 euro. De Golf GTD, GTI, GTI Performance en de Golf Variant GTD zijn er nu eveneens in Business-uitvoering. Ze beschikken standaard over alle eerder genoemde zaken en worden uitgevoerd met GTI/GTD-specifieke lichtmetalen velgen. De hatchback uitvoeringen worden geleverd met 3D LED-achterlichten. De Golf GTI Business is er uitsluitend met handgeschakelde zesbak vanaf 39.450 euro, de GTI Performance Business vanaf 40.990 euro (7-DSG optioneel beschikbaar). De vanafprijs van de Golf Variant GTD Business bedraagt 41.850 euro (7-DSG optioneel). De Golf en Golf Variant Highline Business R koppelen luxe aan sportiviteit. Ze hebben alle elementen van de Business-modellen en vullen dat aan met het R Line exterieurpakket, 17 inch lichtmetalen wielen 'Sebring', extra donker getinte ruiten achter, progressive steering en 3D LED achterlichten (alleen hatchback). De Golf Highline Business R is er vanaf 29.190 euro en de Variant vanaf 29.990 euro. Het totale klantvoordeel voor deze modellen loopt op tot 1.830 euro.