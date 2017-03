McLaren toont schets BP23

22 maart 2017 | McLaren Automotive heeft nieuwe ontwerpschetsen vrijgegeven van de nieuwe, nog te onthullen 'Hyper-GT' met codenaam BP23. Dit zal de krachtigste en meest aerodynamische McLaren voor gebruik op de openbare weg zijn die McLaren tot nu toe heeft gebouwd.

De ontwikkeling van de BP23 is op dit moment in volle gang bij McLaren Special Operations (MSO), de maatwerkafdeling van McLaren die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe toevoeging aan McLaren's Ultimate Series. Codenaam BP23 staat voor het tweede maatwerkproject van MSO (Bespoke) en de drie zitplaatsen van de nieuwe hypercar.

De productie zal beperkt zijn tot 106 exemplaren, hetzelfde aantal als er gebouwd is van de McLaren F1. Eigenaren van de BP23 worden al vroeg door MSO bij de bouw van hun auto betrokken om kleuren, materialen en andere unieke, persoonlijke details voor hun auto te kiezen.

De eerste nieuwe BP23's worden naar verwachting in 2019 afgeleverd.