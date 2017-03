Ford Focus tijdelijk als ST-Line 182 Limited Edition

22 maart 2017 | Vorig jaar introduceerde Ford met het ST-Line programma een serie sportieve, onderscheidende versies van de Fiesta, Focus en Mondeo. En met succes! Voortbordurend op de populariteit van deze modellen brengt Ford nu de Focus ST-line 182 op de markt, voorzien van een 182 pk sterke turbo benzinemotor. Om de exclusiviteit van deze sportieve Focus te waarborgen, wordt hij slechts in een beperkte oplage geproduceerd, waarvan 120 exemplaren bestemd zijn voor Nederland.

De Ford Focus ST-Line 182 is een Limited Edition op basis van de reeds bestaande Focus ST-Line. De toevoeging '182' verwijst naar het aantal pk's dat de 1.5-liter EcoBoost motor er uit perst. Kenmerkende eigenschappen voor deze speciale uitvoering zijn een 1.5 EcoBoost turbo benzinemotor met 134 kW/182 pk (in plaats van 110 kW/150 pk voorheen), exclusieve 18 inch lichtmetalen velgen, een dak in Shadow Black uitvoering en dito buitenspiegels, Quick clear voorruitverwarming, elektrisch verwarmbare voorstoelen en een elektrisch verwarmbaar stuurwiel.

Daarnaast is de Ford Focus ST-Line 182 te voorzien van een aantal opulaire opties (tegen meerprijs), zoals het Advanced Technology Pack, een ruimtebesparend reservewiel, automatische airco plus zichtpakket, cruise control, grote achterspoiler, privacy glass, elektrisch inklapbare buitenspiegels, zwarte dakrails, achteruitrijcamera en metaallak. Bovendien is de Limited Edition voorzien van unieke half-lederen(eco-leder)/suède bekleding (meerprijs € 1.095).

De Ford Focus ST-Line 182 wordt leverbaar vanaf € 25.840 en maakt eind mei zijn opwachting in de Nederlandse showrooms. Voorintekenen om één van de Limited Editions te bemachtigen nu al mogelijk.