Bentley opent service-punt in Maastricht

21 maart 2017 | Na een succesvolle audit van Bentley Motors Ltd. is Bentley Maastricht nu officieel een Bentley Servicevestiging. Eigenaren van een Bentley kunnen in Maastricht terecht voor alle werkplaatswerkzaamheden, van onderhoud en reparatie tot schadeherstel. De nieuwe Servicevestiging hanteert de persoonlijke en dienstverlenende aanpak die Bentley kenmerkt.