Suzuki Swift

Suzuki maakt prijzen nieuwe Swift bekend

21 maart 2017 | Suzuki maakt de prijzen van de nieuwe Swift bekend. Die beginnen bij 15.499 euro voor de Swift 1.2 DualJet Comfort. De nieuwe Swift is van bumper tot bumper nieuw ontworpen. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een 'zwevend' dak en een extra sportieve aanblik. De nieuwe Swift weegt minimaal 815 kilogram (kentekengewicht). Dat is zelfs dan de eerste generatie van de nieuwe Swift uit 2005. Dit lage gewicht resulteert in betere rijeigenschappen.