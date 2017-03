Opel start productie nieuwe Insignia

21 maart 2017 | Het eerste productie-exemplaar van de nieuwe Insignia Grand Sport is van de productielijn gerold in de Opel-fabriek in Rüsselsheim.Het eerste exemplaar, een Opel Insignia Grand Sport in de kleur Abalone White en met een 125 kW (170 pk) sterke 2,0-liter dieselmotor, vormde het middelpunt tijdens de officiële festiviteiten rondom het startsein van de Insignia-productie.

De nieuwe Opel Insignia is gebaseerd op een geheel nieuwe voertuigarchitectuur en is, afhankelijk van de uitvoering, tot wel 200 kilogram lichter dan zijn voorganger. Hij is ook lager en ruimer. Het design van de auto is atletisch en elegant. Een technisch hoogtepunt is de intelligente vierwielaandrijving met torque vectoring: een systeem dat het koppel binnen milliseconden verdeelt over de wielen, zodat te allen tijde optimale grip voorhanden is. De nieuwe Insignia is voorzien van talrijke rijassistentiesystemen die de veiligheid verhogen en het rijden ontspannener en comfortabeler maken. Enkele voorbeelden zijn de adaptieve cruisecontrol (ACC), actieve rijstrookassistentie en de tweede generatie IntelliLux LED Matrix-verlichting.

In februari opende Opel de orderboeken voor de nieuwe Insignia Grand Sport en Sports Tourer. Op de Autosalon van Genève in maart 2017 beleefde de nieuwe Insignia zijn officiële werelddebuut. Vanaf de komende zomer staat het model bij de Opel-dealers. De Insignia Grand Sport is leverbaar vanaf € 33.695,- en de Insignia Sports Tourer vanaf € 34.945,-.

In totaal zijn 940.000 Opels Insignia van de eerste generatie, de Auto van het Jaar 2009, verkocht, waarmee de Insignia het op drie na bestverkochte model van Opel is.