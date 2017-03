Audi introduceert Q8 en Q4 in 2019

20 maart 2017 | Audi gaat zijn modelprogramma de komende jaren verregaand vernieuwen, introduceert diverse elektrische auto's en zal nieuwe, digitale activiteiten ontplooien. De verkoop van auto's vormt daarbij de basis voor de investeringen in de toekomst. Het merk verwacht tot 2020 drie batterij-elektrische auto's te lanceren, om daarna aanvullende modelseries van elektroaandrijving te voorzien.

Naast de introductie van de A8 staan in 2017 introducties van nieuwe generaties van belangrijke volumemodellen op stapel, waaronder de Q5 en A5. Daarnaast wordt de Audi Q2 beschikbaar in tal van internationale markten. In 2018 versterkt Audi zijn aanbod aan de bovenkant met de tweede generatie van de A7 en de Q8, als verdere uitbreiding van de SUV-familie. In 2019 maakt nog een nieuw model zijn opwachting: de Audi Q4, een sportieve compacte 'utility vehicle'.

Als hoofdontwikkelaar binnen de Volkswagen Group zet Audi ook grote stappen voorwaarts met technologie voor zelfrijdende auto's. Een nieuw opgerichte dochteronderneming, Autonomous Intelligent Driving GmbH in München, werkt aan een systeem voor zelfrijdende auto's in steden. De technologie kan worden verwerkt in modellen van uiteenlopende merken en is tevens een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsdiensten voor de toekomst, waaronder robottaxi's. Tegelijkertijd vervolgt Audi de ontwikkeling van assistentiesystemen en technologie voor autonoom rijden voor andere verkeerssituaties, zoals snelwegen en buitenwegen.

In de nieuwe Audi A8 kunnen klanten voor het eerst gebruikmaken van (Level 3) geautomatiseerde rijfuncties in files bij snelheden tot 60 km/u.