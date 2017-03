Volvo V90 Cross Country in de showroom

16 maart 2017 | De Volvo V90 Cross Country staat vanaf deze week bij de Nederlandse dealers in de showroom. De prijzen van de all-roader beginnen bij 64.195 euro voor de V90 Cross Country D4 AWD, inclusief kosten rijklaar maken. All-Wheel Drive en Hill Descent Control zijn standaard, evenals veel veiligheidssystemen en het kenmerkende Zweedse design.

Het uiterlijk van de nieuwe Volvo V90 Cross Country wordt geaccentueerd door de exclusieve bodykit en 18 inch lichtmetalen velgen. Deze Cross Country-versie staat 65 millimeter hoger op de wielen. Het speciale 'touring'-onderstel is standaard en heeft een wat zachtere afstemming voor ritten over slecht wegdek. Optioneel is de V90 Cross Country uit te rusten met het adaptieve Four-C-onderstel met luchtvering achter.

De Volvo V90 Cross Country is standaard voorzien van de semi-autonome rijmodus Pilot Assist (functioneert bij snelheden tot 130 km/uur). En ook lederen bekleding, LED koplampen en verwarmbare voorstoelen behoren tot de extra complete uitrusting. De uitgebreide veiligheidsuitrusting omvat onder meer City Safety, inclusief het nieuwe Large Animal Detection en Lane Keeping Aid. Bovendien is de V90 Cross Country uitgerust met het multimediasysteem Sensus, inclusief audiostreaming via Spotify en optioneel Apple CarPlay.

De prijslijst: