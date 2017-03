Ford investeert in Saarlouis

16 maart 2017 | Ford bereidt zich voor op de productie van de nieuwe Ford Focus. Het bedrijf investeert 600 miljoen euro in de assemblageactiviteiten die worden verricht in de fabriek in Saarlouis. Een deel van de investering is bedoeld voor een efficiëntere en milieuvriendelijke energievoorziening. In samenwerking met STEAG New Energies maakt Ford in de fabriek gebruik van vijf nieuwe warmtekrachtkoppelingseenheden voor de levering van elektriciteit en verwarming en een gelijktijdige verlaging van de CO2-uitstoot met 20 procent.

"Deze investering van € 600 miljoen bevestigt opnieuw de betrokkenheid van Ford bij Duitsland, waar onze Europese activiteiten zijn gecentreerd", aldus Jim Farley, president en CEO van Ford Europa, Midden-Oosten en Afrika. "We hebben in Duitsland meer dan 25.000 mensen in dienst, meer dan elders in Europa".

"In Saarlouis en Keulen beschikken we over uitgebreide faciliteiten voor de fabricage van auto's en motoren. In Keulen bevindt zich ook een belangrijke vestiging voor ontwerp en engineering die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van auto's voor een wereldwijd klantenbestand. Daarnaast beschikken we in Aken nog over het Ford European Research Centre, waar aan de technologieën van de toekomst wordt gewerkt", vervolgt Farley.

De investering volgt op verbeteringen in de rentabiliteit en de productiviteit in Saarlouis, in lijn met de overeenkomst met de Duitse ondernemingsraad die in juni 2014 is gesloten. Hierin werd ook bevestigd dat Keulen de enige bron in Europa zou zijn voor de volgende generatie Fiesta. Dit meest recente model van de best verkopende Ford in de regio zal later dit jaar in productie gaan.

De investering in Saarlouis is bedoeld voor geavanceerde productieapparatuur, logistieke ondersteuning en energievoorziening. Voornamelijk is de investering in twee nieuwe perssystemen voor het heet stempelen van ultrasterk boronstaal van belang. Dankzij deze techniek kan staal direct worden verwerkt tot carrosserieonderdelen ter ondersteuning van de lichtgewichtconstructie in de productie van auto's.