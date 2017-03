Smart

Nieuwe Smart electric drive vanaf nu te koop

15 maart 2017 | De nieuwe Smart electric drive-modellen zijn per direct te bestellen. In Nederland is de Smart ForTwo electric drive (energieverbruik gecombineerd: 12,9 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km) leverbaar vanaf 23.466 euro, de ForFour electric drive (energieverbruik gecombineerd: 13,1 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km) voor 23.843 euro (consumentenadviesprijzen inclusief afleverkosten). Bij zakelijke inzet komen beide modellen in aanmerking voor 4% bijtelling. De marktintroductie vindt laat in de zomer van 2017 plaats.