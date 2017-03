2getthere realiseert autonoom vervoer

15 maart 2017 | Het Nederlandse technologiebedrijf 2getthere, actief in het ontwikkelen van autonome voertuigen en vervoerssystemen, heeft van projectontwikkelaar Meraas (Verenigde Arabische Emiraten) de opdracht gekregen een compleet nieuw autonoom voertuigensysteem te leveren dat het in aanbouw zijnde Bluewaters Island voor de kust van Dubai gaat verbinden met het metronetwerk van de stad. Het systeem heeft een transportcapaciteit van maximaal 5000 passagiers per uur per richting. Het is daarmee wereldwijd de grootste in zijn soort. De nieuwe verbinding wordt nu al gezien als 'showcase' voor de toekomst op het gebied van autonoom vervoer.

Bluewaters Island is momenteel in opbouw. Het eiland ligt 500 meter voor de kust van Jumeirah Beach Residence (JBR), tegenover de wandelpromenade The Beach en vlakbij jachthaven Dubai Marina in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Het eiland is een ijkpunt dat de spectaculaire kust- en skyline van de stad verfraait met een verzameling van herenhuizen, penthouses en appartementen, winkel- en eetgelegenheden en twee hotels. Het eiland wordt met het vaste land verbonden door een multimodaal transportsysteem waardoor Bluewaters gemakkelijk bereikbaar zal zijn.

Het automatische transportsysteem dat 2getthere levert past in Dubai's doelstelling dat in 2035 25% van het transport plaatsvindt via automatische systemen. Het geautomatiseerde transportsysteem op Bluewaters omvat straks 25 Group Rapid Transit (GRT) voertuigen zonder bestuurder, met elk een capaciteit van 24 passagiers. Het verbindt stations op het eiland met Nakheel Harbour en Tower Metro Station over een afstand van ongeveer 2,5 kilometer. Het heeft in eerste instantie een capaciteit van 3350 passagiers per uur per richting. Later bestaat de mogelijkheid om capaciteit uit te breiden naar 5000 mensen per uur per richting. De reistijd zal ongeveer 4,5 minuten bedragen.

De toepassing is tevens de eerste waar een derde generatie GRT voertuig van 2getthere zal worden ingezet. Dit automatisch voertuig kan zowel gebruikt worden in een Automated People Mover applicatie (rijdend op een gescheiden baan om de verkeersdoorstroming te kunnen garanderen, zoals bij de Bluewaters applicatie) als in een automatisch transportsysteem op openbare wegen, waarbij de benodigde sensortechnologie is geïntegreerd.

2getthere CEO Carel van Helsdingen: "We geloofden vanaf het begin dat ons systeem en onze technologie de beste oplossing was voor deze verbinding. Het is een erkenning dat we dit contract gewonnen hebben. De toekenning van het project aan 2getthere toont ook duidelijk de toegenomen belangstelling voor onze systemen in het Midden-Oosten. Dit is grotendeels gebaseerd op ons uitstekende trackrecord in Masdar City en Capelle aan den IJssel, waar we vergelijkbare systemen hebben draaien waar eveneens sprake is van een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid onder vaak ongunstige weersomstandigheden".

2getthere zal het project via United Technical Services (2getthere Middle East), haar Joint Venture in het Midden-Oosten gaan realiseren. Volgens 2getthere Middle East en United Technical Services COO Ziad Al Askari, sluit de oplossing voor de verbinding naar Bluewaters perfect aan op de 'Autonomous Transport Strategy' als pijler om een duurzame economie te bewerkstelligen voor de Verenigde Arabische Emiraten.

Van Helsdingen is ervan overtuigd dat de aantrekkelijke automatische voertuigen meer mensen zullen bewegen om Bluewaters Island met het openbaar vervoer te bezoeken. Hij ziet ook nieuwe kansen: "Onze Bluewaters applicatie toont dat de systemen van 2getthere in staat zijn een aanzienlijke capaciteit te bieden, waardoor ze een financieel aantrekkelijk alternatief zijn voor de dure traditionele rail-geleide APM-systemen op luchthavens en campussen. Eigenlijk passen wij niveau 4 autonome voertuigen toe, op een eigen baan met een hoge capaciteit en doorvoer. Zelfrijdend transport maakt straks echt integraal onderdeel uit van het openbaar vervoer, net als bij de Rivium applicatie in Capelle aan de IJssel die we twee weken geleden aankondigden."

In het kader daarvan verwacht 2getthere een verschuiving van het logistieke paradigma in de komende jaren. Enerzijds wordt deze aangevoerd door grootstedelijke beleidsmakers in het Midden-Oosten en Azië die op zoek zijn naar slimme stedelijke oplossingen. Anderzijds wordt de verschuiving in toenemende mate gedreven door de technologie- en automotive sector in de VS (bijv. in Sillicon Valley en Detroit) die inspeelt op de vraag naar kosteneffectieve en milieuvriendelijke 'last mile' oplossingen. Deze oplossingen verbinden middelgrote luchthavens met steden en vormen bedrijfscampussen, waar soms wel meer dan 10.000 mensen of meer gehuisvest zijn, om in smart cities.