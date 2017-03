Volkswagen presenteert vernieuwde Golf GTI Performance

15 maart 2017 | Volkswagen maakt de prijzen en specificaties bekend van de extra krachtige Golf GTI Performance. Deze nieuwe hot hatch belooft indrukwekkende prestaties en optimale grip. Hij is leverbaar vanaf 40.390 euro inclusief belastingen.

De nieuwe Golf GTI Performance is 15 pk krachtiger dan zijn voorganger. Het maximale koppel is met 20 Nm toegenomen tot 370 Nm. De sprint van 0-100 km/u duurt zowel voor de handgeschakelde uitvoering als voor de versie met DSG nu 6,2 seconden, de topsnelheid bedraagt 250 km/u (DSG: 248 km/u). Standaard beschikt de nieuwe topsporter over een mechanisch sperdifferentieel op de vooras voor optimale grip.

De Golf GTI Performance is herkenbaar aan diverse unieke voorzieningen, waaronder de grotere remschijven, vóór met een diameter van 340 mm en achter van 310 mm. De speciale GTI remklauwen en de GTI emblemen (grille en achterzijde) van deze Performance-uitvoering zijn rood uitgevoerd. De Golf GTI Performance is net zo rijk uitgerust als zijn 169 kW/230 pk sterke broer, met onder meer Front Assist met City Emergency Braking, Adaptive Cruise Control, Active Info Display, het digitale instrumentencluster van Volkswagen, en Radio Composition Media met 20,8 cm touchscreen.

De nieuwe Golf GTI Performance met handgeschakelde zesbak is leverbaar vanaf 40.390 euro. De versie met zeventraps DSG-transmissie is er vanaf 42.890 euro. De Golf GTI met 169 kW/230 pk is leverbaar vanaf 38.750 euro.