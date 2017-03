Lexus

Lexus biedt meer luxe voor hetzelfde geld

15 maart 2017 | Lexus laat kopers van een nieuwe CT 200h, IS 300h of NX 300h genieten van extra veel luxe in de vorm van een luxueuze upgrade zonder extra kosten. Deze opwaardering is van toepassing op elke uitvoering van de genoemde Lexus Hybrid Drive modellen en geldt tot 1 juli 2017.

Tijdelijk krijgen de CT 200h, IS 300h en NX 300h standaard een kosteloze upgrade naar een luxere uitvoering. In het geval van de onlangs vernieuwde IS 300h betekent dit een kosteloze opwaardering van de standaard uitvoering naar de Business Line uitvoering (normaal vanaf 42.495 euro, maar tijdens de upgrade campagne vanaf 39.995 euro) met onder meer extra's zoals dual zone airconditioning met S-Flow technologie, 17-inch 10-spaaks lichtmetalen velgen, een parkeerhulpcamera en een in delen (60/40) neerklapbare achterbank met centrale armsteun. Gelijke verbeteringen gelden voor de Sport Edition tegen de prijs van de Business Line en de F SPORT Line tegen de prijs van de Sport Edition. Lexus rust alle uitvoeringen van de CT 200h, IS 300h en NX 300h standaard uit met cruise control, climate control én een automaat. De luxe van Lexus gaat echter verder dan alleen het product zelf. De Lexus dealer haalt de auto bij de klant op indien onderhoud gewenst is: een onderdeel van het Lexus Red Carpet Treatment. Deze unieke service omvat ook een vaste monteur naar keuze en de kosteloze inzet van vervangend vervoer.