Volvo verbetert On Call

14 maart 2017 | Volvo kondigt diverse updates aan voor zijn wereldwijde 'connected services' en vernieuwt de 'Sensus in-car interface'. De nieuwe Volvo XC60 en zowel de bestaande als de nieuwe modellen van de Volvo 90-serie profiteren hier het eerst van.

Om de invoering van de nieuwe diensten te ondersteunen, is Volvo On Call compleet nieuw ontworpen. De app is een van de meest gebruikte platforms voor connected auto's. Tegen het eind van dit jaar is Volvo On Call beschikbaar in ongeveer vijftig landen. Daarmee bedient het systeem ongeveer 90 procent van de wereldwijde verkoop van Volvo.

De groei van de populariteit en het bereik van Volvo On Call is volgens de fabrikant te danken aan de groeiende behoefte bij berijders aan toegang tot functies van de auto en met de auto samenhangende diensten terwijl ze niet in hun auto zitten. Volvo beantwoordt naar eigen zeggen met Volvo On Call nadrukkelijk aan die behoeften.

Volvo-rijders kunnen voortaan met hun smartphone-app hun bestemmingsgegevens op basis van hun agenda direct naar hun auto sturen. Daarbij kunnen ze ook tankstations in de buurt vinden en hun auto lokaliseren op grote parkeerterreinen en in drukke straten in vreemde steden.

Volvo heeft de grafische weergave van de Sensus-interface in de nieuwe Volvo XC60 en de Volvo 90-serie verfijnd. Daarmee is het gebruiksgemak vergroot en oogt het design strak en aantrekkelijk. De nieuwe Volvo On Call-updates zijn beschikbaar voor alle nieuwe modellen in het Volvo-gamma en voor modellen vanaf 2012 die van Volvo On Call zijn voorzien. Volvo installeert het nieuwe design van de Sensus-interface van de nieuwe XC60 ook in de nieuwe auto's van de 90-serie. In bestaande auto's van de 90-serie wordt de update uitgevoerd bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt.

Toen Volvo On Call in 2001 werd geïntroduceerd, was het een van de eerste telematicadiensten voor de auto-industrie. Oorspronkelijk was het bedoeld als een veiligheidssysteem dat hulpdiensten inschakelt in het geval van een ongeluk of voor pechhulp bij bijvoorbeeld een lekke band. Volvo On Call is ook een beveiligingssysteem waarmee de auto in geval van diefstal weer is op te sporen. Volvo heeft steeds meer voorzieningen en functies toegevoegd aan deze abonnementsdienst waarmee Volvo-rijders met hun auto in contact kunnen blijven, ongeacht waar zij zich bevinden. In de afgelopen jaren is Volvo On Call uitgegroeid tot een connectiviteits- en gemaksplatform dat een breed gamma diensten aanbiedt die zijn gerelateerd aan het reizen met de auto.