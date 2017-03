Opel maakt prijzen Crossland X bekend

14 maart 2017 | De Opel Crossland X is de vierde nieuwkomer dit jaar binnen het zogenaamde "7 van 17"-modellenoffensief van Opel. De vanafprijs bedraagt 19.995 euro, inclusief BTW, BPM en afleverkosten. In juli staat dit tweede model in de X-familie, waarvoor de Mokka X het spits afbeet, bij de Nederlandse dealers.

De Opel Crossland X biedt keuze uit driecilinder benzinemotoren en viercilinder diesels. Stuk voor stuk zijn die geheel van aluminium gemaakt. De basismotor is een 1.2-liter benzinemotor met 60 kW (81 pk) vermogen (NEDC-verbruik: 5,1 l/100 km; 114 g/km CO2). Vervolgens is er de 1.2 Turbo benzinemotor met directe injectie. Deze driecilinder is er met 81 kW (110 pk) en 205 Nm koppel bij 1.500 tpm én met 96 kW (130 pk) en 230 Nm bij 1.750 tpm.

De minst krachtige en meest economische ECOTEC-versie is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met sterk verminderde inwendige wrijving (NEDC-verbruik: 4,8 l/100 km, 109 g/km CO2). Optioneel is deze motor met een zestrapsautomaat leverbaar (NEDC-verbruik: 5,3 l/100 km, 121 g/km CO2). De krachtigste versie van de 1.2 Turbo is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak (NEDC-verbruik: 5,0 l/100 km; 114 g/km CO2).

De instapversie bij de diesels, de 1.6 CDTI, is leverbaar vanaf € 25.995,-, inclusief afleverkosten. Deze krachtbron levert een vermogen van 73 kW (99 pk) en een maximumkoppel van 254 Nm bij 1.750 tpm. Deze ECOTEC-variant beperkt de uitstoot tot 93 g/km CO2 bij een gemiddeld verbruik van 3,6 l/100 km (NEDC).

De krachtigste diesel is de 1.6 CDTI met 88 kW (120 pk) vermogen (NEDC-verbruik: 4,0 l/100 km, 103 g/km CO2) en een maximumkoppel van 300 Nm. Deze dieselmotor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De krachtigste versie heeft een topsnelheid van 187 km/u.

Opel OnStar is standaard vanaf de Crossland X Online Edition. Het gaat om de nieuwste generatie van deze connectiviteits- en service-assistent, met een aantal nieuwe functies. Zo is het mogelijk via OnStar een hotel te vinden en een kamer te boeken of een vrije parkeerplaats te localiseren. De 4G LTE Wi-Fi Hotspot biedt alle inzittenden van de Crossland X een snelle verbinding met internet voor hun mobiele apparaten. Het state-of-the-art IntelliLink infotainmentsysteem biedt een touchscreen tot 8-inch en Apple CarPlay. De Innovation-uitvoering heeft standaard het Navi 5.0 IntelliLink-systeem aan boord. Ook draadloos opladen van de smartphone is mogelijk via een optioneel plateau in de middenconsole met inductie oplaadtechnologie voor €145,-.

Klanten kunnen ook kiezen voor Opel Private Lease, met een maandbedrag vanaf € 319,- voor de Opel Crossland X Online Edition 1.2 60kW / 81 pk (gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar.) De meerprijs voor metallic lak bedraagt € 8,- per maand en navigatie is er voor € 12,- extra per maand.