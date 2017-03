Toyota toont i-TRIL Concept

10 maart 2017 | De Toyota i-TRIL Concept beleeft zijn wereldprimeur op de Autosalon van Genève 2017. De i-TRIL Concept toont Toyota's visie op stedelijke mobiliteit in 2030. De i-TRIL sluit aan op de visie van Toyota President Akio Toyoda om rijplezier te bieden in alle toekomstige Toyota-voertuigen, ongeacht de aandrijflijn. Het studiemodel sluit aan op de filosofie Waku Doki: een Japanse term voor 'Beat of the Heart'. Toyota geeft hiermee aan dat ook toekomstige elektrische auto's volop rijplezier kunnen bieden.

De i-TRIL is een nieuwe vorm van transport, vooral bedoeld voor steden. Het elektrisch aangedreven studiemodel is ontwikkeld door Toyota Motor Europe (TME) in samenwerking met Toyota's Europese designcenter ED2 in Nice, dat ook het nieuwe uiterlijk van de Yaris ontwierp.

De i-TRIL is ontworpen voor een nieuwe doelgroep: een vooruitstrevende 30- tot 50-jarige actieve vrouw (vrijgezel) met twee kinderen en een energieke levensstijl. Ook belangrijk: ze woont in een SMESTO (Small to Medium Sized TOwn). Europese studies hebben aangetoond dat grote steden als Londen en Parijs in de toekomst niet zozeer in de breedte groeien, maar in de hoogte. Dat vraagt om een compact, wendbaar en stadsvriendelijk voertuig. De nieuwe i-TRIL past perfect in dit plaatje.

De i-TRIL Concept heeft drie opvallende functies: Active Lean-technologie, 'Relax Engagement' en een unieke 1+2-stoelopstelling. De 600 kilogram zware i-TRIL wordt aangedreven door een elektromotor. Het voertuig is 2.830 mm lang en 1.460 mm hoog. De spoorbreedte vóór bedraagt 1.200 mm en achter 600 mm. De i-TRIL kantelt ín de bocht naar binnen. Doordat de voorwielen en zijschermen vóór 'los' staan van de carrosserie, zijn grotere kantelhoeken mogelijk. Engineers van Toyota hebben ontdekt dat een kantelhoek van 10 graden de perfecte combinatie oplevert van grip en stabiliteit.

De achterwielen blijven te allen tijde in de rechtop-positie. Alleen de cabine kantelt. Dit kantelprincipe zorgt voor een draaicirkel van slechts vier meter, De vlinderdeuren zorgen voor maximaal gemak tijdens het in- en uitstappen.

Op een volle acculading kan tot 200 kilometer elektrisch worden gereden. De bestuurder heeft twee keuzes: zelf rijden óf autonoom rijden. Vanuit 'Relaxed Engagement' perspectief zijn er diverse rijposities mogelijk: een hogere of relaxtere zitpositie of een soort ligstand - vergelijkbaar met die op een kart - voor maximale betrokkenheid tijdens het rijden.

De i-TRIL Concept heeft geen pedalen. Zodoende is er veel beenruimte. De bestuurdersstoel heeft een centrale rib die de benen optimaal ondersteunt. Via een head-updisplay wordt de bestuurder voorzien van relevante informatie en dankzij een Human Machine Interface (HMI) is communiceren met het multimedia- en infotainmentsysteem via spraaktechnologie mogelijk.

Het sturen, accelereren en remmen gebeurt allemaal via drive-by-wire technologie. De besturing verloopt via een controller die lijkt op een gamecontroller. Deze reikt in de handmatige besturingsmodus uit naar de bestuurder en trekt zich weer terug in de autonome modus. In die laatste modus maken speciale interieurlichten duidelijk in welke richting de i-TRIL gaat kantelen.

De unieke 1+2-stoelopstelling biedt plaats aan drie volwassenen, zorgt voor maximaal ruimtegevoel en geeft passagiers achterin ook uitstekend uitzicht naar voren. De hoofdsteun van de bestuurdersstoel is aan het plafond bevestigd en klapt naar beneden als de i-TRIL wordt gestart. Bij het openen van de portieren gaat een deel van de vloer mee. Inzittenden hoeven zo een kleinere 'drempel' te overbruggen om in- of uit te stappen. De bestuurder kan nog eenvoudiger in- of uitstappen doordat de bestuurderstoel 20 graden draait.

Het interieur is aangekleed met hoogwaardige materialen, zoals alcantara en een houten vloer. Alle materialen zijn gerecycled. Het unieke bekledingspatroon op de achterbank keert terug in de Goodyear-wielen vóór (19 inch diameter) en achter (20 inch).