Toyota introduceert Yaris GRMN

7 maart 2017 | Toyota introduceert op de Autosalon van Genève 2017 de Yaris GRMN, de high-performance-versie van de nieuwe Yaris. Toyota GAZOO Racing is de overkoepelende organisatie voor alle autosportactiviteiten van Toyota, inclusief het World Rally Championship (WRC) en het World Endurance Championship (WEC). Racen dwingt tot innovatie, aldus Toyota President Akio Toyoda. "Uiteindelijk profiteren ook onze productieauto's hiervan." De Yaris GRMN is hiervan het tastbare bewijs.

Met de deelname aan het WRC 2017 met de nieuwe 297 kW (380 pk) sterke Yaris WRC wil Akio Toyoda de glorietijd van weleer nieuw leven inblazen. Geheel in lijn met de nieuwe strategie van meer opwindende auto's presenteert Toyota nu een imposante straatversie die is afgeleid van de Yaris WRC: de Yaris GRMN. GRMN is een afkorting voor 'GAZOO Racing Masters of the Nürburgring'.

De potente, uitsluitend als 3-deursversie leverbare Yaris GRMN biedt een kans om een auto te rijden die zijn DNA deelt met de Yaris WRC van Toyota GAZOO Racing. Met deze gepeperde versie is Toyota weer terug in het 'hot hatch'-segment. Voorin huist een nieuw ontwikkelde 1,8 liter viercilinder benzinemotor mét compressor en een vermogen van meer dan 154 kW (210 pk).

Een Torsen gelimiteerd sperdifferentieel zorgt voor efficiënte verdeling van het motorvermogen over de twee voorwielen en optimaliseert de tractie in bochten. Een verlaagde wielophanging met schokdempers en een grote stabilisatorstang zorgen voor een direct rijgedrag. De Yaris GRMN is voorzien van performance-remmen met grote geventileerde remschijven en vier zuigers per remklauw voor extra stopkracht.

De Yaris GRMN is meteen herkenbaar als volbloed hot hatchback. Niet alleen door de kleuren van Toyota GAZOO Racing, maar ook door lichtmetalen 17-inch multispaakswielen van BBS en een forse zwarte achterspoiler. Ook de voor- en achterbumper zijn specifiek voor de GRMN-uitmonstering ontworpen, evenals de diffuser achter en de centraal geplaatste uitlaat.

In het interieur is alles gericht op presteren. De sportstoelen (speciaal ontwikkeld voor de Yaris GRMN) bieden daarom optimale zijdelingse steun. Een sportstuurwiel met een kleine diameter en afkomstig uit de GT86, aluminium sportpedalen en een nieuw ontworpen cockpit geven een extra boost aan het sportieve karakter.

Toyota produceert de Yaris GRMN net als de reguliere Yaris bij Toyota Motor Manufacturing France in Valenciennes. De verkoop van de Yaris GRMN start begin 2018 in Europa. Prijzen en alle technische specificaties maakt Toyota later bekend.

De Yaris GRMN heeft het DNA van de Yaris WRC waarmee Toyota dit jaar succesvol meedoet aan het FIA World Rally Championship. Al in de eerste rally, die van Monte Carlo, pakte de Yaris WRC het zilver en vervolgens in de tweede rally in Zweden het goud. Een succesvol begin van het WRC-seizoen.

Toyota GAZOO Racing neemt met twee exemplaren van de Yaris WRC deel aan het WRC 2017. De auto's zijn uitgerust met een 1,6 liter viercilinder turbomotor met 297 kW (380 pk) vermogen, een trekkracht van ruim 425 Nm en vierwielaandrijving.