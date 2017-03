Zenith levert horloge bij Range Rover Velar

8 maart 2017 | Ter gelegenheid van de introductie van de Range Rover Velar. het vierde lid van de Range Rover-familie, introduceert de Zwitserse horlogemaker Zenith het Chronomaster El Primero Range Rover Velar-horloge.

In 1970 opende de Range Rover een nieuw segment: dat van auto's die luxe combineren met uitstekende terreinvaardigheid, ofwel de (premium) SUV. De prototypes van de Range Rover droegen in 1969 Velar-badges. Behalve dat de letters uit de naam Land Rover waren gebruikt, was de naam Velar afgeleid van het Latijnse velare, wat sluier of dekmantel betekent. In hetzelfde jaar presenteerde horlogemaker Zenith het prototype van 's werelds eerste zichzelf opwindende chronograaf: El Primero, 'de eerste'. Het was het meest precieze polshorloge ooit.

Bijna vijf decennia later zit vernieuwing nog altijd in het DNA van beide fabrikanten. Dat blijkt uit de gelijktijdige introductie op de Autosalon van Genève van de geheel nieuwe Range Rover Velar en een bijpassend horloge van Zenith. De Zenith Chronomaster El Primero Range Rover Velar is het tweede exclusieve horloge dat Zenith voor Range Rover maakt. Het horloge, dat Zenith ontwikkelde in nauwe samenwerking met Range Rover, symboliseert het avant-gardistische design en de prestaties van het nieuwste lichtgewicht model van Range Rover.

Het horloge heeft een keramisch aluminium kast van 42 mm, die koperkleurig is afgewerkt. De wijzerplaat is leigrijs en voorzien van drie chronograafwijzers en datumaanduiding. Aan de zijkant zit het kroonwiel en twee drukknoppen. Door de transparante achterzijde van de kast zijn de namen Range Rover en Velar zichtbaar, die zijn gegraveerd in het slingergewicht en de sluitring van de kast. De polsband is opgebouwd uit duurzaam rubber en geperforeerd kalfsleder; hetzelfde als het Schotse leder in het interieur van de Range Rovers.