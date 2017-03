McLaren Super Series 720

McLaren Special Operations onthult Super Series 720 Velocity

9 maart 2017 | Nog geen 24 uur na de onthulling van de nieuwe McLaren 720S op de 87e Internationale Autotentoonstelling van Genève laat McLaren geïnteresseerde klanten al zien wat de mogelijkheden zijn om de nieuwe Super Series te personaliseren. Het voorbeeld is een waanzinnige, uniek gebouwde 720S, bedacht door McLaren Special Operations. De McLaren 720S 'Velocity' by MSO is een uithangbord voor de welhaast onbegrensde mogelijkheden die kopers van een nieuwe Super Series hebben om McLaren Special Operations, de maatwerkafdeling van McLaren Automotive, hun auto te laten personaliseren.