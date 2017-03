BMW 6-Serie nu als M Sport Limited Edition

10 maart 2017 | BMW introduceert een exclusieve, nieuwe uitvoering van de 6-Serie: de M Sport Limited Edition. Enkele unieke opties en designdetails in combinatie met het M-sportpakket geven het uiterlijk en interieur van de 6-Serie Coupé, Cabrio en Gran Coupé meer karakter. BMW bouwt 300 exemplaren van de 6-Serie M Sport Limited Edition die vanaf april leverbaar zijn. Er komen drie naar Nederland, de prijs volgt later.

De BMW 6-Serie M Sport Limited Edition is te herkennen aan nieuwe, lichtmetalen 20-inch M-wielen in Bicolor finish met het kenmerkende dubbelspaaks M-design en de carrosseriekleur Sonic Speed Blue metallic (een nieuwe kleur voor modeljaar 2017) en koolstofvezel zijspiegelkappen.

Ook in het interieur is de M Sport Limited Edition voorzien van unieke details. De bestuurder en de voorpassagier nemen plaats op comfortabele stoelen die bekleed zijn met BMW Individual Merino-leder in de kleurencombinatie Black-Fjord Blue. Deze stoelen zijn exclusief voor de M Sport Limited Edition modellen, net als vloermatten met contrasterende rand in de kleur Fjord Blue. De sfeer wordt versterkt door koolstofvezel interieurlijsten, een versnellingshendel met koolstofvezel afwerking en blauwe instaplijsten met "M Sport Limited Edition"-inscriptie.

De M Sport Limited Edition is leverbaar met diverse motoren. Er is keuze uit een zes-in-lijn benzinemotor met 235 kW (320 pk) in de 640i, een V8 benzinemotor met 330 kW (450 pk) in de 650i en een zes-in-lijn dieselmotor met 230 kW (313 pk) in de 640d. BMW koppelt de motoren aan een achttraps Steptronic sportautomaat die de achterwielen aandrijft. Optioneel levert BMW het xDrive vierwielaandrijvingssysteem.

Voor de BMW 6-Serie Coupé geldt een gemiddeld brandstofverbruik van 5,4-9,3 l/100 km, gelijk aan CO2-emissies van 143-217 g/km. De BMW 6 Serie Cabrio heeft een gecombineerd brandstofverbruik van 5,6-9,5 l/100 km met gecombineerde CO2-emissies van 149-221 g/km. Voor de BMW 6 Serie Gran Coupé geldt een gemiddeld brandstofverbruik van 5,5-9,4 l/100 km, gelijk aan CO2-emissies van 147-219 g/km.