Athlon introduceert eigen mobiliteitsapp

9 maart 2017 | Mobiliteitsprovider en leasemaatschappij Athlon introduceert een app als alternatief voor de Mobility Card. De nieuwe app, Milo genaamd, helpt met het plannen en mobiel betalen van zakelijke mobiliteit. Zo is Milo onder meer uitgebreid met dagelijks reisadvies gebaseerd op de persoonlijke agenda en actuele verkeerssituatie van de gebruiker, een functie om parkeergeld mobiel te betalen en de mogelijkheid om een Uber taxi te bestellen en te betalen.

'Milo' is ontworpen als mobiliteitsassistent die de gebruiker helpt om efficiënt te reizen door optimaal gebruik te maken van verschillende vervoersvormen. Daarnaast beheert de app het persoonlijk saldo van medewerkers voor verschillende mobiliteitsmogelijkheden zoals het OV, parkeren, taxi of het tanken van brandstof voor de auto.

Niels van den Hoogen, commercieel directeur bij Athlon: "Steeds meer bedrijven stellen flexibele mobiliteit of een mobiliteitsbudget beschikbaar voor hun medewerkers. Dit willen wij ondersteunen door de app continue te blijven door ontwikkelen en zo te voldoen aan de veranderende wensen van gebruiker. De nieuwe app is gericht op het verbeteren en uitbreiden van het gebruikersgemak voor medewerkers om het reizen makkelijker te maken".

Gebruikers zien het huidige saldo dat zij kunnen inzetten voor mobiliteit en kiezen zelf hoe ze dit willen inzetten om van A naar B komen. Nogmaals Van den Hoogen: "De app maakt zakelijke mobiliteit efficiënter en duurzamer. Allereerst omdat de gebruiker toegang krijgt tot meerdere vormen van mobiliteit en deze kunnen vergelijken in reistijd bijvoorbeeld. Of en op welk moment zij hier vervolgens gebruik van maken kunnen zij zelf bepalen binnen de spelregels van hun werkgever. Steeds meer werkgevers koppelen een positief incentive aan het efficiënt en duurzaam gebruik van mobiliteit". Athlon introduceert de app in samenwerking met XXImo.