Audi toont Q8 Sport Concept

7 maart 2017 | Audi zorgt op de Autosalon van Genève voor een wereldprimeur met de onthulling van de Q8 sport concept. De nadrukkelijk sportieve en luxueuze Audi Q8 sport concept is voorzien van een relatief efficiënte aandrijflijn.

Voor het eerst koppelt Audi bij de Q8 sport concept een 3.0 TFSI zescilinder mild hybride krachtbron aan een elektrisch aangedreven compressor. Met 350 kW / 476 pk en 700 Nm aan trekkracht accelereert het studiemodel in 4,7 seconden naar de 100 km/u, en vervolgens door naar een topsnelheid van 275 km/u. Een actieradius van ruim 1.200 kilometer maakt de fullsize SUV conceptauto geschikt voor lange reizen.

De Audi Q8 sport concept heeft een geheel eigen lijnenspel en een imposant front met een karakteristieke grille en twee grote instroomopeningen onder de koplampen. Ten opzichte van de Q8 concept die Audi begin dit jaar in Detroit presenteerde, zijn bij de Q8 sport concept die in Genève staat de wielkasten met 12 millimeter verbreed. Om de sportieve aspiraties verder te onderstrepen is het model ook voorzien van een grotere dakspoiler, een diffuser van aluminium en ovalen uitlaatpijpen.

Het interieur van de Audi Q8 sport concept ademt luxe met uitgestrekte lijnen, verfijnde materialen en een overvloed aan ruimte. Het dashboard heeft grote touchscreens, aangevuld met de allernieuwste versie van de innovatieve Audi virtual cockpit en een head-up display dat met augmented reality werkt, waardoor de echte en virtuele wereld samensmelten.