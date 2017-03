Lexus introduceert nieuwe LS 500h

7 maart 2017 | Lexus onthult op de Autosalon van Genève de nieuwe LS 500h. Het Multi Stage Hybrid systeem is een nieuwe technologie en combineert een 3,5 liter V6 Dual VVT-i benzinemotor met twee elektromotoren en een compacte lithium-ionbatterij. Het gecombineerde vermogen bedraagt 264 kW (359 pk). Het Multi Stage Hybrid systeem geeft de bestuurder het gevoel van een 10-traps automatische transmissie.

Het ontwerp van de nieuwe Lexus LS 500h belooft de ruimte en het comfort van een sedan in het silhouet van een coupé. Dankzij het lage zwaartepunt konden de vormgevers de LS een gestrekte vorm geven, waardoor de carrosserie laag boven de grond ligt. De motorkap en achterklep zijn werkelijk lager. De wielbasis is 35 mm langer dan die van de huidige verlengde Lexus LS 600h L.

Lexus rust zijn nieuwe topklasse limousine standaard uit met Safety System+, actieve veiligheidssystemen die ongevallen helpen voorkomen dan wel de gevolgen beperken met onder meer Pre-crash Safety, Rear Cross Traffic Alert and Breaking, Adaptive Cruise Control en Advanced Lane Keeping Assist. Een veiligheidsprimeur is de Pedestrian Detection met Active Steering. Als het systeem een voetganger detecteert en een aanrijding dreigt, remt de LS automatisch en stuurt hij om de voetganger heen zonder de rijbaan te verlaten. Nieuw is eveneens Lexus CoDrive. Dit is een rijassistentiesysteem dat de bestuurder ondersteunt bij het sturen op snelwegen.

Het GA-L platform, dat met een kortere wielbasis zijn debuut maakte op de topklasse coupé LC 500(h), is het stijfste platform dat Lexus tot nu toe ontwikkelde. Het lagere zwaartepunt en de lagere, meer centrale positie van motor en inzittenden hebben een positief effect op het comfort en de stabiliteit.

Standaard is het chassiscontrolesysteem Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM). Voor extra wendbaarheid is de LS uitgerust met Lexus Dynamic Handling (LDH, vierwielbesturing). Optionele luchtvering en actieve stabilisatoren geven meer rijcomfort aan de LS 500h.

De Lexus LS 500h brengt het comfort en de kenmerkende, toegewijde Japanse gastvrijheid (Omotenashi) op een hoger plan. Zo zijn de voorstoelen op 28 manieren verstelbaar en uitgerust met verwarmings- en ventilatie-elementen, evenals massagefuncties. Een ander voorbeeld is dat de bestuurder de auto en alle systemen kan bedienen vanuit de bestuurderstoel zonder zijn houding te veranderen. Als aanvulling op het 12,3-inch navigatiedisplay kan de LS worden uitgerust met het grootste kleuren Head-up Display op de markt (24-inch). Die projecteert belangrijke rijgegevens in het gezichtsveld van de bestuurder.

De bediening van het infotainmentsysteem is geïnspireerd op smartphones. De touchpad herkent voortaan ook handgeschreven karakters. Naar keuze is de LS achterin uit te rusten met een gerieflijke Ottoman-zetel die de meeste beenruimte tot nu toe in een LS biedt. Voor een pure Businessclass-ervaring is de comfortstoel uitgerust met Japanse Shiatsu-massage, een voetensteun en is de leuning met maximaal 48 graden naar achteren verstelbaar. Het bijzonder stille interieur van de LS 500h vormt een ideale ambiance voor het premium audiosysteem van onder meer Mark Levinson met 3D Surround Sound, dat in totaal 24 speakers omvat.

Het interieur onderscheidt zich verder door het unieke vakmanschap van Lexus' 'Takumi', ambachtslieden die op hun vakgebied excelleren. Voorbeelden zijn de Shimamoku-houtpatronen die met handwerk en lasertechnologie zijn bewerkt, sfeerverlichting die geïnspireerd is op het licht van traditionele Japanse lantarens, zacht aanvoelende oppervlakken en armsteunen die als het ware zweven naast het portier. Voor de portierbekleding vonden de interieurdesigners inspiratie in origami, de uit Japan afkomstige kunst van het vouwen van papier. In het driedimensionale patroon van subtiele vouwen is het Lexus logo te herkennen. Bijzonder is dat het patroon er bij daglicht anders uitziet dan in het donker. Een ander exclusief kenmerk dat recht doet aan Lexus' befaamde vakmanschap is de toepassing van authentiek Japans Kiriko-glas voor de decoratiepanelen.