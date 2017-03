Hyundai IONIQ nu ook als plug-in hybrid

7 maart 2017 | De Hyundai IONIQ is leverbaar met keuze uit drie verschillende aandrijflijnen. Na de IONIQ Hybrid en de volledig elektrisch aangedreven IONIQ Electric introduceert Hyundai nu de IONIQ Plug-in Hybrid. De auto komt aankomende zomer op de markt.

Net als de Hyundai IONIQ Hybrid krijgt ook de IONIQ Plug-in Hybrid een 1.6-liter Kappa GDi-benzinemotor met 77,2 kW (105 pk) en 147 Nm koppel en een zestraps DCT-automaat met dubbele koppeling. Hyundai combineert de benzinemotor, met zijn gunstige thermische efficiëntie van 40 procent, aan een elektromotor met 45 kW (61 pk).

Dankzij een 8,9 kWh lithium-ion-polymeerbatterij kan de Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid tot 63 kilometer ver elektrisch rijden. Dat resulteert in een CO2-emissie van 26 g/km en een extreem laag gemiddeld brandstofverbruik van 1,1 l/100 km (NEDC).

De IONIQ Plug-in Hybrid is net als de IONIQ Hybrid herkenbaar aan blauwe exterieurdetails. De elektrisch aangedreven variant heeft koperkleurige accenten, als knipoog naar de gebruikelijke koperen elektriciteitsdraden. Specifieke 16-inch lichtmetalen velgen en LED-koplampen zijn andere details van de Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid. De prijzen maakt Hyundai in een later stadium bekend.