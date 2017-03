Mazda CX-5

Mazda maakt prijzen nieuwe CX-5 bekend

9 maart 2017 | Mazda heeft de prijzen bekendgemaakt van de nieuwe CX-5. De best verkochte Mazda in Nederland is beschikbaar vanaf 30.990 euro voor de S uitvoering met SKYACTIV-G 165 benzinemotor en zal vanaf juni in de showroom staan. Bij de lancering van het nieuwe model heeft Mazda een aanbieding op de SKYACTIV-G 165 FWD: deze is als introductieaanbod in combinatie met de steeds meer gevraagde SKYACTIV-Drive automaat al beschikbaar voor een meerprijs van 1.000 euro ten opzichte van de versie met handgeschakelde zesversnellingsbak.