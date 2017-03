Volkswagen introduceert e-load-up!

10 maart 2017 | Volkswagen Bedrijfswagens introduceert de e-load up! De nieuwe, volledig elektrisch aangedreven Volkswagen e-load up! heeft een laadruimte met een inhoud van maximaal 990 liter en een laadvermogen van 361 kilogram. De laadruimte van de e-load up! is onder meer voorzien van een scheidingsrek, een houten laadvloer met sjor-ogen en speciale bescherming voor de zijportieren.

De 100% elektrisch aangedreven e-load up! is bedoeld voor gebruik in stedelijke milieuzones, bijvoorbeeld voor koeriers- en bezorgdiensten. Maar ook voor servicetechnici van bouwbedrijven en gemeentelijke instellingen. De 60 kW/82 pk sterke e-load up! beschikt over een lithium-ion-accu die in de bodem van de auto is geïntegreerd en een maximale actieradius heeft van 160 km. Met de snellader kan de batterij in 30 minuten 80% geladen worden. De e-load up! wordt standaard geleverd met een Bosch-laadpunt en twee laadkabels, een voor thuis laden en een voor laden onderweg.

De e-load up! is niet alleen goed voor het milieu en zijn lading, maar ook voor zijn twee inzittenden. De uitrusting van deze besteller omvat onder meer een automatische transmissie, Climatronic automatische airco, navigatie-en infotainmentsysteem Maps + More, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, stoelverwarming, warmtewerende én verwarmbare voorruit, elektrisch bedienbare voorportierramen, Hill Hold functie en centrale portiervergrendeling met afstandsbediening. En heel veilig voor in de stad: de e-load up! is ook standaard uitgerust met City Emergency Braking, een noodremsysteem voor stadsverkeer.

Met het Car-Net connectiviteitssysteem heeft de berijder toegang tot een reeks voertuigfuncties. Zo kan de berijder hiermee onder andere voor vertrek de airco op afstand activeren, om zo de gewenste temperatuur in de auto in te stellen. Als de e-load up! is aangesloten op een laadpunt, dan kan de resterende oplaadtijd worden ingezien. Het laden kan via Car-Net op afstand worden gestart of gestopt met de smartphone.

De e-load up! is voorzien van aërodynamische 15-inch lichtmetalen Blade velgen, LED-dagrijverlichting en 65% getinte ruiten vanaf de B-stijl. De bumpers, spiegels en deurgrepen zijn in kleur gespoten. Het interieur is fraai afgewerkt met onder meer verchroomde details en lederen bekleding met blauwe stiksels voor stuurwiel, handremgreep en schakelpookknop.

Deze compacte stadsbesteller komt in aanmerking voor maximaal 36% milieu-investeringsaftrek (MIA). Met Easy Electric maakt Volkswagen Bedrijfswagens elektrisch rijden extra bereikbaar en makkelijk voor ondernemers. Voor een vast bedrag vanaf 459 euro per maand zijn niet alleen onderhoud en reparaties, maar ook banden, verzekering en pechhulp inbegrepen. Tevens inbegrepen is een Smart-laadpakket inclusief installatie en een vierjarig hostingabonnement. Daarbij hoort ook voor de duur van vier jaar een abonnement op Car-Net online diensten en een pre-paid laadpas inclusief 10.000 km gratis HollandseWind-stroom van Eneco voor CO2-neutraal rijden.

Naast de elektrische e-load-up! lanceert Volkswagen Bedrijfswagens ook load-up! varianten op benzine en CNG. Zo is deze compacte stadsbesteller er ook met de bekende 1.0-liter benzinemotor met 44 kW/60 pk, die gemiddeld slechts 4,1 l/100 km verbruikt (CO2: 96 g/km). Een andere optie is de eco-load up!, geschikt voor Compressed Natural Gas (CNG, ofwel aardgas of Groengas uit biomassa). Het gemiddelde aardgasverbruik van 2,9 kg/100 km komt overeen met een CO2-uitstoot van 82 g/km.

De e-load up! heeft een vanafprijs van 22.423 euro inclusief BPM en exclusief BTW. Via Easy Electric is deze elektrische besteller al te rijden vanaf 459 euro per maand. De load up! op benzine is leverbaar vanaf 10.782 euro inclusief BPM en exclusief BTW. De eco-load up! op CNG is er vanaf 13.019 euro inclusief BPM en exclusief BTW. Alle load up! uitvoeringen worden geleverd op geel kenteken en zijn vanaf nu te bestellen.