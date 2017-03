Nissan Qashqai

Nissan Qashqai ondergaat facelift

7 maart 2017 | Nissan heeft op de Autosalon in Genève 2017 de vernieuwde QASHQAI onthuld. Het ontwerp is weer helemaal actueel, het interieur heeft een hoger kwaliteitsniveau en de prestaties zijn verbeterd. En het is de eerste Nissan die in Europa leverbaar is met ProPILOT, een systeem dat autonoom rijden op de snelweg mogelijk maakt.