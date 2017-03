Nieuwe Audi A5 nu ook als RS5 Coupe

9 maart 2017 | Na de nieuwe A5 Coupe onthult Audi nu de sportieve RS5 Coupe. De Audi RS5 Coupé is het eerste Audi Sport-model dat is ontworpen volgens de nieuwe RS-designtaal. Zijn fonkelnieuwe 2.9 TFSI biturbomotor produceert een vermogen van 331 kW (450 pk) en 600 Nm koppel.

Inspiratie voor de RS 5 Coupé hebben de ontwerpers gehaald uit de Audi 90 quattro IMSA GTO-racewagen. De grote luchtinlaten met honingraatstructuur van de Audi RS 5 Coupé zijn kenmerkend voor RS-modellen en zijn Singleframe-grille is een stuk breder en platter dan die van de reguliere A5. Bovendien is de RS 5 Coupé te herkennen aan zijn extra luchtinlaten naast de koplampen, maar ook aan de optionele Matrix LED-verlichting en 15 millimeter uitgebouwde wielkasten. Aan de achterkant is de Audi RS 5 Coupé uitgerust met een diffuser, ovale uitlaatpijpen en een kofferbakspoiler. Standaard staat de RS 5 Coupé op 19 inch wielen, maar 20 inch is ook beschikbaar. Het exterieur kan nog verder gepersonaliseerd worden door de keuze uit drie exterieurafwerkingen: koolstofvezel, mat aluminium en hoogglans zwart.

Voorin ligt de volledig nieuw ontworpen 2.9 TFSI V6 biturbo die sterker en efficiënter werd. Deze krachtbron levert in de RS5 Coupé 331 kW (450 pk). Zijn maximumkoppel van 600 Nm (170 Nm meer dan de vorige RS5) is beschikbaar tussen 1.900 en 5.000 toeren. Het topmodel van de A5-reeks sprint in 3,9 seconden naar 100 km/h en haalt met het Dynamic Package een top van 280 km/h. Qua verbruik scoort de V6 biturbo 8,7 liter per 100 kilometer (197 g/km CO2). Daarmee is de nieuwe Audi RS 5 Coupé 17 procent zuiniger geworden dan zijn voorganger. En niet alleen zuiniger, maar ook 60 kilogram lichter is de nu 1.655 kilogram wegende RS 5 Coupé. Optioneel kan deze uitgerust worden met een koolstofvezeldak.

De biturbokracht van de Audi RS 5 Coupé wordt via een achttraps automaat met Tiptronic en Quattro vierwielaandrijving aan het asfalt gebracht. Waarbij de aandrijfkrachten in een verhouding van 40:60 naar de voor- en achterwielen gaan. Audi Sport levert op de RS5 Coupé een optioneel sportdifferentieel op de achteras. Het model heeft voor en achter onafhankelijke multi-link wielophanging met vijf armen (de vorige RS 5 had achter een trapeziumvormige ophanging). Dit nieuwe systeem maakt de RS5 Coupé sportief, wendbaar, maar ook comfortabel. Audi Sport biedt daarnaast een RS-sportonderstel met Dynamic Ride Control (DRC), keramische remmen en een nog directere stuurinrichting aan.

Binnenin is het sportieve interieur van de nieuwe RS5 Coupé uitgevoerd in zwart en biedt de nodige luxe. Typische RS-details zijn de met Nappaleer beklede RS-sportstoelen (optioneel verkrijgbaar met diamantvormige stiksels) en het multifunctionele RS-sportstuur met afgeplatte onderkant. Er zijn RS-logo's te vinden op de stoelen, het stuurwiel, de dorpels en de versnellingspook. Speciale RS-displays in de Audi virtual cockpit geven informatie over bandenspanning, aandrijfkrachten en g-krachten. Een schakellampje laat de bestuurder weten dat de maximum toerengrens is bereikt en er opgeschakeld moet worden. Voor het speciale RS-designpakket wordt rood gebruikt als sportieve contrastkleur. Dit pakket bevat onder meer een met Alcantara bekleed stuurwiel, roodgekleurde veiligheidsgordels en vloermatten met het RS-logo. Audi Sport levert Sonoma Green Metallic als exclusieve lakkleur op de RS5 Coupé.

De nieuwe Audi RS5 Coupé maakt in juni zijn opwachting in de Nederlandse showrooms.