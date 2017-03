Subaru onthult nieuwe XV

7 maart 2017 | Subaru heeft op de 87e Internationale Autotentoonstelling in Genève de geheel nieuwe Subaru XV gepresenteerd. Hij staat op het Subaru Global Platform, dat bijdraagt aan de stijfheid van chassis en carrosserie. Ook het veiligheidsniveau is actueel met uitstekende passieve botsveiligheid en actieve gevaarherkenning. Het comfort aan boord en de rijeigenschappen zijn verder toegenomen terwijl het unieke design van de Subaru XV en zijn terreineigenschappen nog steeds op niveau staan.

Typisch Subaru is het lage en brede voorkomen van de Subaru XV, dat de auto een sportieve uitstraling geeft. Kenmerkend is ook de hexagonale grille met aan weerskanten haviksoogkoplampen, die Subaru aan alle nieuwe modellen meegeeft. De voorkant van de auto vormt het begin van het ontwerp, dat via een vloeiende lijn aan de zijkant harmonieus eindigt bij de achterzijde. De prominente, hexagonale grille en matzwarte accenten in de voorbumper benadrukken zowel de functionele eigenschappen van de SUV als het stoere karakter van de Subaru XV.

De nieuwe Subaru XV onderging een aantal verbeteringen die zowel de dynamiek als het gevoel van veiligheid en comfort voor de bestuurder ten goede komen. De reacties van de besturing en de pedalen, het gedrag van de auto, vibraties en geluidsniveau: alle elementen die de bestuurder opmerkt zijn uitgebreid en precies geanalyseerd en resulteren in een rijervaring die op hoog niveau staat. Tegelijkertijd zijn de voor een SUV essentiële terreineigenschappen zoals het rijden op slechte wegen verder verbeterd en ook op dit vlak overstijgt de auto zijn concurrenten en maakt hij duidelijk dat de vaak conflicterende belangen van een crossover prima te combineren zijn.

Het nieuwe onderstel zorgt voor een toegenomen stijfheid van carrosserie en chassis (70 tot 100 procent sterker dan huidige modellen). Het maakte ook verbeteringen aan de wielophanging mogelijk en verlaging van het zwaartepunt, waardoor de besturing preciezer is geworden en de bestuurder de auto nog scherper kan dirigeren. Doordat de auto steviger en stijver is geworden, nam de stabiliteit op rechte wegen en in bochten toe, ondanks de bodemvrijheid van maar liefst 220 mm voor een SUV.

Een geoptimaliseerde structuur van het chassis en sterkere verbindingen tussen de delen zorgen voor toegenomen torsiestijfheid van 70 procent ten opzichte van huidige modellen. Resonanties en verstoringen in de carrosserie zijn hierdoor afgenomen, net zoals trillingen in het stuurwiel, de bodem en de stoelen.

Het nieuwe platform kent tevens een verbeterde wielophanging, waarbij bewegingen vanuit de wielen beter geabsorbeerd worden en niet doorgegeven aan de carrosserie. Dit zorgt voor meer rijcomfort. Door de achterste stabilisator direct aan het chassis te monteren kon bovendien de 'body roll', het bewegen over de lengteas, worden verminderd met 50 procent ten opzichte van de huidige modellen. De stuurratio is veranderd van 14:1 naar 13:1 en draagt daarmee bij aan de verbeterde rijeigenschappen en toegenomen wendbaarheid.

Als aanvulling op Subaru's unieke Symmetrical AWD vierwielaandrijving is de nieuwe Subaru XV uitgerust met X-MODE. Dit systeem verbetert de rijeigenschappen op slecht wegdek door automatische afstemming van de motor, aandrijving, remmen en andere systemen op gladde ondergrond. De automatische afdaalassistent neemt de bestuurder alle zorg uit handen bij het afdalen van steile hellingen met lage snelheid.

Ongeveer 80 procent van de onderdelen van de FB 2,0-liter, direct ingespoten boxermotor van de nieuwe Subaru XV is vernieuwd in vergelijking met de voorgaande, atmosferische motoren. Hierdoor is de nieuwe motor ongeveer 12 kilogram lichter en levert hij meer vermogen bij een lager brandstofverbruik.

De verbeterde Lineartronic CVT-automaat heeft ene groter schakelbereik van 6.28 naar 7.03. Bovendien is de transmissie 7,8 kilogram lichter. De aanpassingen dragen bij aan een vlottere acceleratie en een lager brandstofverbruik. Naast volledig automatisch schakelen is het in de nieuwe Subaru XV mogelijk de Lineartronic handmatig te schakelen. In deze modus kiest de bestuurder zelf de schakelmomenten van de zeventraps versnellingsbak. Ook van de motor en de versnellingsbak worden trillingen en geluiden beter geabsorbeerd waardoor het comfort en rijplezier is toegenomen.

Door het nieuwe onderstel ligt het zwaartepunt van de auto 5 mm lager dan de huidige modellen. Samen met de toegenomen carrosseriestijfheid en de verbeterde wielophanging zorgt dit lagere zwaartepunt voor maximale controle bij het ontwijken van gevaren op de weg, vergelijkbaar met de stabiliteit van een sportwagen.

Met dank aan de structuur van het chassis, waardoor botsenergie efficiënter wordt geabsorbeerd, en de toegenomen stijfheid van de carrosserie door het gebruik van uiterst rekbaar staal en materialen die gevormd worden onder hete druk, is de totale absorptie van energie bij een botsing met 40 procent toegenomen ten opzichte van huidige modellen.

Standaard is de nieuwe Subaru XV uitgerust met EyeSight, Subaru's bestuurdersassistentiesysteem. Het systeem kijkt met de bestuurder mee en verkleint de kans op menselijke fouten door systemen als Pre-Collission Braking Control, Adaptive Cruise Control en Lane Keep Assist aan te sturen.

Het nieuwe High Beam Assist bestaat uit een enkele camera die is geïntegreerd in de binnenspiegel en automatisch grootlicht in- of uitschakelt, afhankelijk van de omstandigheden voor de auto. De automatische antiverblindingsstand van de binnenspiegel werkt met een sensor die sterk licht van achteropkomend verkeer detecteert. Indien nodigt wordt automatisch de verblinding tegengegaan waardoor rijden in het donker veiliger wordt.

De koplampen draaien mee met het stuur van de auto en verlichten daardoor in bochten de rijrichting van de auto. Voor het eerst zijn High Beam Assist en Steering Responsive Headlights gecombineerd, waardoor niet alleen de bestuurder maar ook EyeSight over een beter zicht in nachtelijke omstandigheden beschikt.

Subaru Rear Vehicle Detection is nieuw en bestaat uit dodehoekwaarschuwing, een rijbaanassistent en assistentie bij het achteruitrijden als onderdeel van allround safety.