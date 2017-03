Hyundai IONIQ

Hyundai toont Autonomous IONIQ Concept

7 maart 2017 | Hyundai presenteert in Genève tevens de Autonomous IONIQ Concept, eerder dit jaar voorgesteld tijdens de Consumer Electronic Show in Las Vegas. Hyundai maakt voor deze zelfrijdende Hyundai IONIQ gebruik van LIDAR-technologie. LIDAR staat voor Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging.

Anders dan de meeste autonoom rijdende auto's die de omgeving scannen met camera's en radarbeelden, verkent de Hyundai IONIQ de wereld om zich heen met behulp van lasertechniek. De LIDAR-technologie merkt zelfs kinderen, honden, verkeersborden, kruisingen zonder stoplicht, snelheidsdrempels, wegwerkzaamheden en verkeersopstoppingen op. Het LIDAR-systeem bevindt zich in de voorbumper in plaats van op het dak, waardoor de Hyundai IONIQ uiterlijk nauwelijks verschillen vertoont met andere auto's in het verkeer. Nu al doet Hyundai volop onderzoek met drie zelfrijdende Hyundai's IONIQ en twee zelfrijdende waterstofauto's Hyundai ix35 Fuel Cell op zijn eigen testbaan in Namyang in Zuid-Korea. De volgende stap is het testen van autonoom rijdende Hyundai's in stedelijke gebieden. Overigens is Hyundai ook bezig met de ontwikkeling van een geheel eigen systeem dat autonoom rijden mogelijk maakt, maar aanzienlijk minder computerkracht vergt en minder prijzig is. Daarmee wil Hyundai autonoom rijden nog dichter bij de consument brengen. Bezoekers van de Autosalon van Genève kunnen op de Hyundai-stand een autonome reis ervaren met behulp van virtual reality-simulatoren.