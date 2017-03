Alpine A110

Alpine is terug met A110

7 maart 2017 | Een jaar na de presentatie van de Alpine Vision conceptauto onthult Alpine de productieversie op de Autosalon van Genève: de nieuwe A110. Dankzij de combinatie van tijdloze Alpine eigenschappen, zoals een laag gewicht, wendbaarheid en prestaties, treedt de nieuwe tweezits sportcoupé met middenmotor in de voetsporen van zijn illustere voorgangers, de A110 'Berlinette' in het bijzonder. Het nieuwe model wordt geproduceerd in de Alpine fabriek in Dieppe en vanaf eind 2017 geleverd in Europa inclusief Nederland. Leveringen in het Verenigd Koninkrijk en Japan starten in 2018.