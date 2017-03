Mercedes-AMG toont GT Concept

7 maart 2017 | In het kader van het vijftigjarig jubileum viert Mercedes-AMG dit jaar niet alleen het succesvolle verleden en heden, maar kijkt vooral ook naar de toekomst. Met de showauto Mercedes-AMG GT Concept biedt het sportwagen- en performancemerk een blik op de alternatieve aandrijfconcepten die AMG momenteel ontwerpt. Maar, bovenal kondigt de vierdeurs Coupé de uitbreiding van de AMG GT-familie aan. Daarom wordt nu de derde modelserie na de SLS AMG en AMG GT volledig onder eigen regie in Affalterbach ontwikkeld. De aanduiding en belangrijke designelementen aan de voor- en achterzijde tonen de familiebanden met de AMG GT. De aanduiding 'EQ Power+' op de 'mirror cam' verwijst naar de extra performance, die door de hybridificatie bij AMG te verwachten is.

De vierdeurs sportwagen uit Affalterbach moet het succesverhaal van de AMG GT voortzetten. De snelle hatchback zal ook goed inzetbaar zijn voor dagelijks gebruik dankzij de grote achterklep en de variabele interieur- en bagageruimte. De nieuwe Coupé verweeft daarmee de functionaliteit van de performancemodellen met de sportiviteit van de AMG GT sportwagens.

Aan de hand van de onmiskenbare designtaal met een diep doorgetrokken motorkap en een sterk hellende voorruit, is de AMG GT Concept op het eerste gezicht direct herkenbaar als een echte AMG GT. Het exterieurdesign onderscheidt zich door de extreem gespierde proporties, een groot volume plus een sensuele en tegelijkertijd gereduceerde oppervlaktestyling. De conceptauto vertegenwoordigt de designtaal van sensuele puurheid en voegt daar de AMG-typische performance aan toe.

De Panamericana-grille met verticale spijlen met rode zijkanten, de nieuwe configuratie van de extreem smalle koplampen en de markante luchtinlaten in de voorspatschermen zijn typische AMG GT-designkenmerken die hier tot een nieuw niveau zijn doorontwikkeld en pure kracht uitstralen. De motorkap die doorloopt tot de voorspatschermen, onderstreept de typische sportwagengenen in combinatie met twee powerdomes. Dit wordt tevens benadrukt door de extravagante lak in de kleur hot red, die in het licht spiegelt als vloeibaar metaal dankzij een speciale samenstelling.

Het AMG-principe dat fascinatie altijd gekoppeld is aan functionaliteit, is ook van toepassing op het studiemodel. Bewijs daarvan zijn de beweegbare grillejaloezieën en de zijdelingse luchtinlaten, die de aerodynamische en thermische efficiëntie verbeteren en geïnspireerd zijn door het actieve luchtregelsysteem AIRPANEL in de AMG GT R.

Met de 'nano active fiber technology' presenteert Mercedes-AMG voor het eerst een toekomstgerichte dagrijverlichting. Dit is verkregen door een speciaal, zeer fel lichtsysteem in een vrij te modelleren lichtsnoer. De driedimensionale lichteffecten geven de AMG GT Concept een geheel eigen lichtsignatuur, die door verschillende andere ingrepen ook in de koplampen ondergebracht zijn. Aan de bovenrand is de knipperlichtfunctie geïntegreerd. De seriële knipperinpuls (loopknipperlicht) werd nogmaals verder ontwikkeld en onderscheidt zich door extreem snelle frequenties. Twee buisvormige lampen verlichten het oppervlak direct voor de auto en vormen samen met de led-koplampen met lenssysteem de rijverlichting. Een goudkleurige, zeilvormige applicatie benadrukt de individuele uitstraling, terwijl een rood AMG-logo de detaillering benadrukt. In totaliteit is de koplamp een driedimensionaal, multilaags hightech component dat met elementen in gunmetal grey en geborsteld aluminium de technologische standaard onderschrijft van de performancestudie.

De brede achterzijde benadrukt eveneens de onmiskenbare AMG GT-look met extreem smalle, horizontale achterlichten en de vormgeving van de achterklep. De achterlichten beschikken ook over de nieuwe lichttechnologie, die zich onder het driedimensionale dekglas van de achterlichten bevindt. Een geribbelde koelmodule is geïntegreerd om overtollige warmte naar buiten af te voeren.

Andere designelementen aan de achterzijde zijn de brede diffusor in carbon die aan de randen naar beneden gebogen is en de centraal geplaatste uitlaten, die aan de AMG GT R doen denken.

Het lage dynamische "greenhouse" met sterk aflopende daklijn en de slanke lay-out van de frameloze zijruiten benadrukken de dynamiek van de AMG GT Concept. De getailleerde flanken en brede schouderpartij rond de verbrede wielkasten versterken de atletische uitstraling. De functie van de buitenspiegels op het studiemodel is overgenomen door aerodynamische minicamera's, ook wel bekend als mirror cams. Het dak, de A-wing van de voorskirt, de diffusor en de dorpelverbreders in hoogwaardig en lichtgewicht carbon, vormen de verbinding met de autosport.

De zeer expressief gelijnde velgen met dunne spaken bieden uitstekend zicht op de keramische high-performance AMG-remmen. De remklauwen zijn bronskleurig gespoten en dragen het opschrift 'AMG Carbon Ceramic'.

Na de Formule 1-bolide is de showauto het tweede AMG-model dat de titel 'EQ Power+' draagt, dat ook alle toekomstige performancehybrids van Mercedes-AMG zullen krijgen.

Het hybride systeem combineert een 4,0-liter V8-biturbomotor met een aanvullende elektromotor en verzekert daarmee extreem snelle reacties en biedt een buitengewoon hoog systeemvermogen. De sprint van 0 tot 100 km/h kan door de AMG GT Concept afgerond worden op een supersportwagenniveau in minder dan 3 seconden.

De volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ wordt ook ondersteund door de elektromotor. Het drijft de achterwielen direct aan en heeft het effect van een aanvullende booster. Daarnaast kan volgens het principe van torque vectoring elk wiel afzonderlijk worden aangedreven.

Het opladen van de accu tijdens de rit gebeurt enerzijds via remrecuperatie, anderzijds met behulp van de verbrandingsmotor wanneer het oplaadniveau onder een bepaalde waarde is gedaald.

De besturingsstrategie van de AMG GT Concept is afgeleid van het hybride powerpack uit de Mercedes-AMG Petronas Formule 1-racewagen. Net als in de koningsklasse van de autosport, wordt de accu ook tijdens het rijden opgeladen, om altijd de volledige elektrokracht te kunnen bieden, bijvoorbeeld om met vol vermogen razendsnel uit bochten te kunnen accelereren. De kennisuitwisseling werkt via de samenwerking met de ontwikkelingsingenieurs van Mercedes-AMG HPP (High Performance Powertrains GmbH), wat betekent dat de besturingsstrategie van toekomstige performancehybrids van AMG altijd merkbaar zal zijn.

Via de elektrische aandrijfeenheid zijn drie voorgeprogrammeerde besturingsvarianten te kiezen: de AMG GT Concept rijdt ofwel puur elektrisch, ofwel volledig op de verbrandingsmotor, ofwel het systeem combineert beide aandrijfvormen optimaal met elkaar als een hybrid.