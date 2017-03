Jeep introduceert nieuwe Compass

7 maart 2017 | De compleet nieuwe Jeep Compass beleeft zijn Europese debuut op de autosalon van Genève. De nieuwe Jeep Compass staat vanaf deze zomer bij de dealer vanaf 30.990 euro. Met de nieuwe Compass wordt het assortiment Jeep-modellen in het segment van compacte SUV's gecompleteerd. Het grootste SUV-segment in Europa groeit de komende jaren naar verwachting met 20% tot 7,5 miljoen eenheden in 2020.

Het design van de nieuwe Compass is onderscheidend, eigentijds en komt dynamisch breed over. De Compass is direct herkenbaar als Jeep dankzij typische stijlkenmerken, zoals de zevenslots grille en trapeziumvormige wielkasten. De grille is aan de binnenzijde van de openingen in plaats van chroom in glanzend zwart uitgevoerd. De donkere koplampbehuizing voegt nog meer persoonlijkheid en karakter toe aan de voorzijde van de Compass.

Van opzij is de Compass aantrekkelijk door de dynamische daklijn en geprononceerde wielkasten. De ramen gaan bijna compleet rondom in elkaar over terwijl het dak is uitgevoerd in glanzend zwart. Een tweepanelige, open dakconstructie is beschikbaar die zowel ten goede komt van de hoofdruimte als het vrijheidsgevoel. Aan de achterzijde vallen de unieke rechthoekig gevormde achterlichten op die overgaan in de achterklep. Voor meer gebruiksgemak is ook een elektrisch te bedienen achterklep beschikbaar.

Het trapeziumvormige middengedeelte van het dashboard is een karakteristiek Jeep-designelement waarin het Uconnect-systeem is geïntegreerd met een 5, 7 of 8,4-inch touchscreen. Het middenconsole herbergt verder funtionele eigenschappen, zoals de pook, Selec-Terrain-knop, elektronische handrem, stop-start (ESS), airconditioning- en volumeknoppen en oplaad- en connectiviteitspoorten. Het instrumentencluster omvat ook een 3,5- of 7-inch LED informatiedisplay. Het kleurenscherm van 7-inch met meer zicht op alle informatie is standaard op de Limited en Trailhawk uitvoeringen.

De nieuweling biedt drie nieuwe Uconnect-systemen (Uconnect 5.0, 7.0 en 8,4NAV) die communicatie-, entertainment- en navigatiefuncties omvatten die het rijplezier voor de bestuurder en het comfort voor alle passagiers verhogen. Het Uconnect 7.0 of 8,4NAV-inch systeem biedt een hoge resolutiescherm, waarvan de aanraakfunctie is verbeterd. Ook is Apple CarPlay en Android Auto geïntegreerd (standaard op Limited en Trailhawk) met functies voor handsfree telefonie, navigatie en stembediening. Dit stelt consumenten in staat om de stembediening op hun telefoons naadloos te laten integreren in de auto.

Twee 4x4-systemen zijn verantwoordelijk voor de capaciteiten in het terrein: Jeep Active Drive en Jeep Active Drive Low. Laatstgenoemde heeft een kruipversnelling van 20:1. Wanneer nodig sturen beide systemen voor extra grip tot 100 procent van het beschikbare motorkoppel naar welk wiel dan ook. Zowel Jeep Active Drive als Active Drive Low 4x4 werkt met het Jeep Selec-Terrain systeem met vijf instelmodes (Auto, Snow, Sand en Mud, plus de exclusieve Rock-instelling op de Trailhawk) voor vierwielaandrijving op de weg of in het terrein, bij welke weersomstandigheden dan ook. Zowel Jeep Active Drive als Jeep Active Drive Low schakelt onmiddellijk in op het moment dat 4x4 tractie nodig is.

De rijhoogte van de Trailhawk-uitvoering is vergroot met 2,5 cm, terwijl de terreinvaardige Compass verder is voorzien van skid plates, rood sleepoog aan de achterzijde, aggressieve 17-inch offroad banden en een bodemvrijheid van 22,9 cm. Bovendien zijn de voor- en achterzijde uniek vormgegeven teneinde de aan- en uitloophoeken te verbeteren: 29,1 graden voor en 33,1 graden achter. Voor nog meer Trail Rated offroad capaciteiten biedt Selec-Terrain op de Trailhawk-uitvoering ook Selec-Speed Control en Hill-descent Control.

Om aan alle uiteenlopende behoeftes en voorkeuren van consumenten te voldoen, biedt de Compass acht verschillende aandrijflijnen, twee diesel- en twee benzinemotoren en twee transmissies: de negentraps automaat en handbak met zes versnellingen.

In Europa bestaat het aanbod uit een benzine en twee dieselmotoren. Aan benzinezijde levert de 1.4 MultiAir2 turbomotor met start/stop 140 pk bij 5.000 toeren en 230 Nm koppel bij 1.750 toeren in combinatie met de handgeschakelde transmissie met zes versnellingen en 4x2-aandrijving. De 1,4-liter MultiAir2 levert 170 pk bij 5.500 toeren en een koppel van 250 Nm bij 2.500 toeren gekoppeld aan de negentraps automaat en 4x4-aandrijving.

Aan dieselzijde levert de 1.6 MultiJet II met stop/start 120 pk bij 3.750 toeren en 320 Nm koppel bij 1.750 toeren gekoppeld aan de handgeschakelde transmissie en 4x4-aandrijving. De 2.0 MultiJet II met start/stop levert 140 pk bij 4.000 toeren en 350 Nm koppel bij 1.750 toeren gekoppeld aan de negentraps automaat en 4x4-aandrijving. De meest krachtige diesel is de 2.0 MultiJet II met 170 pk gekoppeld aan de negentraps automaat en 4x4-aandrijving maakt het dieselaanbod compleet.

De 2.4 Tigershark benzinemotor met MultiAir2 technologie levert 184 pk bij 6.400 toeren en 237 Nm koppel. Ook is er een minder krachtige versie beschikbaar met 150 pk. Beide motoren zijn gekoppeld aan een negentraps automatische transmissie en 4x4-aandrijving. De Tigershark benzinemotor is alleen verkrijgbaar in Rusland, Afrika en het Midden-Oosten.

Zowel de Forward Collision Warning-Plus (FCW) als de LaneSence Departure Warning-Plus (LDW) wordt standaard aangeboden. De Blind-spot Monitoring en Rear Cross Path detection, ParkView Rear Backup Camera, Fully Automated Parallel en Perpendicular parkeerhulpsysteem, Adaptive Cruise Control, Electric Stability Control (ESC) met electronic roll mitigation en zes geïntegreerde airbags zijn beschikbaar. Als extra beveiliging heeft de Jeep Compass een 'veiligheidskooi' constructie die bestaat uit meer dan 65% gehard staal.