Volvo onthult nieuwe XC60

7 maart 2017 | Volvo Cars heeft op de Autosalon van Genève de compleet nieuwe Volvo XC60 onthuld. Deze vervangt de succesvolle XC60 die negen jaar geleden op de markt kwam en uitgroeide tot de bestverkochte mid-sized premium SUV van Europa. Van deze XC60 zijn wereldwijd bijna een miljoen exemplaren verkocht en vandaag de dag neemt hij 30 procent van de totale afzet van Volvo voor zijn rekening.

Bij de nieuwe Volvo XC60 staat veiligheidstechnologie centraal. De nieuwe functie Steer Assist is toegevoegd aan het actieve veiligheidssysteem City Safety. Ook nieuw is Oncoming Lane Mitigation, dat met behulp van Steer Assist aanrijdingen met voertuigen op de tegemoetkomende rijbaan helpt voorkomen. Het Blind Spot Information System (BLIS) van Volvo maakt eveneens gebruik van Steer Assist om een botsing tijdens het wisselen van rijstrook te voorkomen.

"Wij hebben ons gefocust op de ontwikkeling van een auto die op alle mogelijke manieren rijplezier biedt, van een goed uitzicht in een prachtig ingericht, comfortabel interieur tot een veilige, inspirerende en zelfverzekerde rijervaring", zegt Henrik Green, Senior Vice President & Quality bij Volvo Car Group. "Bovendien hebben we specifiek aandacht besteed aan comfort en diensten om het dagelijkse leven van onze klanten gemakkelijker te maken."

De nieuwe XC60 wordt optioneel leverbaar met Pilot Assist, het semi-autonome rijhulpsysteem dat automatisch kan sturen en accelereert en remt tot snelheden van 130 km/u.

De topversie van de nieuwe XC60 wordt aangedreven door de bekroonde T8 Twin Engine plug-in hybride aandrijflijn. Deze 299 kW (407 pk) sterke plug-in hybride accelereert in 5,3 seconden van 0-100 km/u. De nieuwe XC60 is vanaf de marktintroductie leverbaar met de D4 dieselmotor met 140 kW (190 pk) en de 173 kW (235 pk) sterke D5 dieselmotor met PowerPulse technologie. Er is ook de T5 benzineversie met een vermogen van 187 kW (254 pk) en de T6 die dankzij een turbo en een supercharger 235 kW (320 pk) en 400 Nm trekkracht levert.

Het nieuwe CleanZone klimaatcontrolesysteem met vier zones verwijdert schadelijke stoffen en deeltjes uit de buitenlucht en zorgt voor frisse lucht. Het infotainmentsysteem en de connected diensten van Volvo, Sensus en de Volvo On Call app, zijn verbeterd op het gebied van graphics en gebruiksvriendelijkheid. En net als bij de Volvo 90-serie is smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto mogelijk.

De nieuwe Volvo XC60 gaat vanaf half april 2017 in productie in de Torslanda-fabriek in Zweden. Op 31 maart worden de Nederlandse prijzen en specificaties vrijgegeven.