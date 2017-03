Hyundai FE Fuel Cell Concept

Hyundai toont FE Fuel Cell Concept

7 maart 2017 | De Hyundai FE Fuel Cell Concept beleeft zijn wereldpremière op de Autosalon van Genève. Het studiemodel blikt vooruit op de volgende generatie brandstofcelauto's. Hyundai is nu al actief op het gebied van auto's met waterstoftechnologie, onder meer de in serie gebouwde Hyundai iX35 Fuel Cell, en zet die pioniersrol voort in de toekomst met als ultieme doel een volledig emissievrije Hydrogen Energy Society.

De FE Fuel Cell Concept SUV borduurt voort op Hyundai's toewijding aan het introduceren van veertien nieuwe eco-voertuigen vóór 2020. Het gaat hier om vijf hybridemodellen, vier plug-in hybrides, vier elektrisch aangedreven auto's en één brandstofcelauto. Ook de Hyundai IONIQ maakt deel uit van dit duurzame modellenoffensief. Het studiemodel is geïnspireerd op de natuur en water. Dit laatste vormt ook de enige uitstoot van het voertuig. Vorm volgt functie, vandaar dat het studiemodel een strakke vormgeving heeft en over aerodynamische slimmigheden beschikt, zoals een achtervleugel en geïntegreerde luchtroosters. De letters FE staan voor Future Eco: een directe verwijzing naar de innovatieve nieuwe technologieën die in het studiemodel debuteren. Zoals een luchtbevochtiger die het water dat uit de 'uitlaat' komt hergebruikt om een aangenaam luchtklimaat in het interieur te creëren. Ook slim zijn de draagbare accu's, opgeladen door de auto zelf, om diverse apparaten mee op te laden. In de kofferbak bevindt zich een geïntegreerde opslag en oplaadstation voor een elektrische scooter. De actieradius bedraagt 800 kilometer. Elementen van de FE Fuel Cell Concept hebben invloed op de nieuwe SUV met brandstofcel die Hyundai in 2018 lanceert. Vergeleken met de huidige Hyundai ix35 FCEV is de brandstofcel van deze conceptauto 20 procent lichter, 10 procent efficiënter en 30 procent krachtiger, wat een positieve invloed heeft op de actieradius. In deze SUV debuteren ook nieuwe rijhulpsystemen. Om het geloof van Hyundai in waterstoftechnologie extra kracht bij te zetten, investeert het merk samen met andere internationale automerken en bedrijven de komende vijf jaar in totaal tien miljard euro in waterstofgerelateerde producten. Dat alles onder de noemer Hydrogen Council.