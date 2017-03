Volkswagen onthult Arteon

6 maart 2017 | Volkswagen introduceert de Arteon. Deze nieuwe Gran Turismo wordt boven de Passat gepositioneerd en legt de nadruk op emotie. De Arteon combineert designelementen van een klassieke sportwagen met de elegantie en ruimte van een fastback. De Arteon beleeft zijn wereldpremière op de Internationale Autosalon van Genève die van 9 tot 19 maart wordt gehouden. Deze nieuwe Volkswagen komt medio 2017 naar Nederland.

Een van de meest kenmerkende designelementen van de Volkswagen Arteon is het compleet nieuw ontworpen front. Daarin vloeien de LED-koplampen en dagrijverlichting via de verchroomde lamellen naadloos over in de motorkap en de grille die over de gehele breedte van de auto loopt. De opvallende schouderlijn is een ander herkenbaar element van de Arteon, net als de sportief aangezette wielkasten die lichtmetalen velgen tot 20 inch kunnen herbergen.

De Arteon staat op het modulaire MQB-platform van Volkswagen. Daarin zijn de motoren dwars ingebouwd om ruimte te besparen. De Arteon heeft tussen de voor- en achteras een lengte van 2.841 mm. De overhang voor en achter is bij deze 4.862 mm lange fastback zeer kort. De Arteon is 1.871 mm breed en 1.427 mm hoog. Door deze verhoudingen heeft het model niet alleen een dynamische aanblik, maar ook veel binnenruimte voor vijf inzittenden en hun bagage. Zo hebben de passagiers achterin veel beenruimte en is de 563 liter grote bagageruimte tot liefst 1.557 liter te vergroten.

De Arteon wordt binnen het modelpallet van Volkswagen boven de Passat geplaatst. Daarboven volgt de nieuwe Phideon die Volkswagen speciaal voor de Chinese markt heeft ontwikkeld. Volkswagen produceert de Arteon in de fabriek in Emden, Duitsland. De productie start deze zomer.

De Arteon is onder meer leverbaar met het Active Info Display, een head-up display en het nieuwe infotainmentsysteem Discover Pro met een 9.2 inch glazen scherm waarmee het systeem door middel van handgebaren is te bedienen.

Uiteraard is de nieuwe Arteon ook voorzien van de allernieuwste assistentie- en comfortsystemen. Zo heeft het model de nieuwste generatie ACC, de cruise control waarmee automatisch een vooraf ingestelde afstand tot voorliggers wordt aangehouden. Het systeem houdt ook rekening met snelheidsbegrenzingen en/of route informatie en past automatisch de snelheid hierop aan. Ook nieuw is de dynamische bochtenverlichting die op basis van het navigatiesysteem de verlichting in de bochten al aanpast voordat de auto de bocht daadwerkelijk wordt ingestuurd. Daarnaast is de Arteon voorzien van een nieuwe veiligheidsverhogende voorziening: in het geval de bestuurder onwel wordt, remt Emergency Assist de Arteon niet alleen af, maar stuurt het de auto automatisch naar de meest rechtse rijstrook als het verkeer dat toelaat.

De Arteon wordt leverbaar in drie uitvoeringen. Naast een basisuitvoering is de nieuwe Gran Turismo ook leverbaar als Elegance en R-Line. Zoals de naam al zegt is de Arteon Elegance voorzien van een extra luxueuze afwerking. De R-Line krijgt meer sportieve elementen mee. Daarnaast zijn alle uitvoeringen vergaand te individualiseren.

Volkswagen brengt de Arteon met een groot aantal viercilinder turbomotoren op de markt. Zowel de TSI-benzinemoren als de TDI-dieselmotoren leveren in de basisversies vergelijkbare vermogens: 110 kW / 150 pk. De sterkste TSI levert 206 kW / 280 pk; de meest potente diesel 176 kW / 240 pk. De basisversie van de benzinemotoren is compleet nieuw. De 110 kW / 150 pk sterke 1.5 TSI Evo is mede dankzij de Active Cylinder Management ACT (cilinderuitschakeling) relatief efficiënt.

Alle motoren van de Arteon zijn te koppelen aan de DSG, de automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. De sterkste versies van de TSI en TDI zijn standaard voorzien van de DSG transmissie en 4MOTION vierwielaandrijving. Alle andere versies hebben standaard voorwielaandrijving.