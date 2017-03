Infiniti onthult Project Black S

6 maart 2017 | Infiniti's Project Black S verkent de mogelijkheid voor een nieuw Infiniti performance model lijn, met technologie geïnspireerd op de Formule 1. De radicale herinterpretatie van de Infiniti Q60 coupé, Project Black S is voorzien van een nieuw, opvallend, aerodynamisch geoptimaliseerde design. Hij suggereert hoe een performance hybride aandrijflijn, ontwikkeld in samenwerking met het Renault Sport Formula One Team, de prestaties en dynamiek van een Infiniti productie auto kan verbeteren.

De onthulling van de Project Black S concept op de 2017 Geneva Motor Show helpt om potentiele interesse in high-performance Infiniti auto's te meten. Na vijf jaar als sponsor in de Formule 1, maakte Infiniti de overstap naar een technisch partnership in 2016. Het bedrijf heeft het Renault Sport Formule One Team ondersteund in de ontwikkeling van een dual-hybride aandrijflijn met een Energy Recovery Systeem (ERS) en borduurt voort op de expertise van hybride technologieën.

Deze technische samenwerking heeft Infiniti in staat gesteld om het potentieel te onderzoeken voor een variant van het ERS-systeem voor op de openbare weg, een primeur. Met meerdere links naar de autosport is Project Black S de eerste consumentgerichte auto geïnspireerd op de Formule 1 binnen de Renault-Nissan Alliantie. Infiniti heeft ook een beroep gedaan op de expertise van het team op het gebied van geavanceerde composietmaterialen om de koolstofvezel carrosserie-elementen voor project Black S te creëren.

Met Project Black S verkent Infiniti de mogelijkheid om een unieke performance hybride aandrijflijn naar de openbare weg te brengen. Project Black S suggereert hoe meer vermogen en koppel kan worden gebruikt bij het combineren van de performance hybride technologie met de bekroonde 3.0-liter V6 twin-turbo motor. Een innovatief Energy Recovery Systeem (ERS) kan bijdragen aan deze grotere prestatie.

In de Formule 1 toepassing maakt de technologie gebruik van twee soorten motor generator-eenheden (MGU) en een accu om elektrische energie terug te winnen, op te slaan en te recyclen. Het Renault Sport Formula One ERS-systeem is voorzien van een MGU-K eenheid om kinetische energie terug te winnen uit het remmen. Bovendien is er een MGU-H-unit (gemonteerd op de turbo) om warmte-energie op te slaan uit de uitlaatgassen.

De teruggewonnen energie van elke van de MGU' s wordt opgeslagen in lithium-ion batterijen, waarbij de teruggewonnen energie wordt gebruikt om de krukas en de turbinebladen van de turbocompressor sneller te laten draaien.

Project Black S onderzoekt hoe MGU-technologie, gecombineerd met high-rate ontladingsaccu's, kan worden aangepast voor gebruik op de weg. Een productie auto met een performance hybride technologie geïnspireerd op de Formule 1 kan profiteren van meer vermogen en koppel en een constante en vertragingsvrije acceleratie. De aandrijflijn ingenieurs van Infiniti schatten dat een performance hybride ERS het vermogen met maximaal 25% zou kunnen verbeteren.

Infiniti is ervan overtuigd dat de Q60 sportcoupé het ideale platform is voor een performance hybride aandrijflijn en de concept auto die in Genève onthuld is biedt een scala aan verdere aanpassingen om maximale prestaties te realiseren. Deze omvatten een nieuw dubbel high-performance titanium uitlaat systeem, wat zorgt voor maximale efficiëntie van de luchtstroom door de aandrijflijn.

Project Black S laat ook zien hoe lichtgewicht 21-inch wielen en hoge prestatie banden kunnen worden ingezet voor een betere tractie. Bovendien is dit ook onderdeel van een gewichtsreductie programma om het extra gewicht van het performance hybride systeem te compenseren. Een 'Black S' productie-auto kan ook profiteren van verdere tuning en aanpassingen aan het chassis en de ophanging.

De 'Black S' range toont Infiniti's wens om een hoger niveau van prestaties en bestuurder betrokkenheid te realiseren. 'Black S' modellen zouden de huidige Infiniti-range kunnen uitbreiden met hogere prestaties, aandrijflijn ontwikkelingen, aangepaste chassis instellingen en een scala aan performance geïnspireerde ontwerp elementen. De invoering van een 'Black S' range zal de reputatie van Infiniti als producent van premium auto's verhogen.

De concept auto is afgewerkt in mat grijs en zwart. Een hoogglans zwarte trim vervangt het chroom op de standaard auto, die de dubbele boog grille en de lijnen van de halvemaan-cut C-stijl omringt. Het uitgebreide gebruik van koolstofvezel verheft het Project Black S concept model boven andere Infiniti-modellen. Het gebruik van koolstofvezel heeft ervoor gezorgd dat Infiniti dunne, bladvormige ontwerp vormen kon maken, wat niet mogelijk was geweest met traditionele materialen, zoals metaal of glasvezel.

De splitter op de voorkant, de diffuser, spatborden en side skirts zijn allemaal gemaakt van koolstofvezel om het gewicht te minimaliseren en downforce te verbeteren, terwijl extra dunne aero 'blades' in de dorpels voor de achterwielen zorgen voor luchtcirculatie rondom de onderzijde van de auto. Een grote vaste achtervleugel, ook gemaakt van koolstofvezel, staat trots op de kofferdeksel en verhoogt de downfoce.

Het productieproces van de Q60 is gebruikt om de diepe plooien en vloeiende lijnen van de sportcoupé te behouden in Project Black S. Voor het concept model hebben de designers van Infiniti een reeks van veranderingen aangebracht voor een meer gedurfd en agressiever ontwerp.

Vergrote luchtinlaten aan de voorkant van de auto zijn meer effectief in het kanaliseren van koellucht naar de motorruimte en de remmen. De auto is aan de achterkant zo gevormd, dat circulerende lucht zo snel en efficiënt mogelijk kan ontsnappen. De verticale aero folies en de grote achtervleugel helpen hierbij door maximale downforce en stabiliteit bij hoge snelheden te bieden.

Project Black S suggereert wat een 'Black S' range zou kunnen bieden aan klanten. Het debuut van de concept auto in Genève helpt om de potentiele interesse in gewaagde high-performance modellen met echte motorsport- en technologie te peilen.