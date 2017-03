Kia maakt prijzen nieuwe Picanto bekend

6 maart 2017 | Kia maakt de prijzen van de geheel nieuwe Picanto bekend, De instapversie, de 1.0 EconomyLine, is rijklaar leverbaar vanaf 11.725 euro, met onder meer centrale vergrendeling, getinte ruiten, radio en automatisch inschakelende verlichting. De nieuwe Picanto beleeft zijn publieksdebuut op de Autosalon van Genève 2017. Hij is begin april leverbaar in Nederland.

De nieuwe Kia Picanto is exact even lang en breed als zijn voorganger: 3.595 mm lang en 1.595 mm breed. Dankzij zijn 15 mm langere wielbasis (nu 2.400 mm) biedt de nieuwe Picanto echter meer binnenruimte. Het model is er uitsluitend als vijfdeurs, met keuze uit versies voor vier of vijf inzittenden. De bagageruimte is gegroeid naar 255 liter - de grootste in zijn klasse. Met een hendel is de leuning in één handeling ook volledig neerklapbaar in een verhouding van 60:40, zodat een bagageruimte van maar liefst 1.010 liter ontstaat.

Kia biedt voor de nieuwe Picanto drie verschillende benzinemotoren. De reeds bekende driecilinder 1.0 (49 kW/67 pk) en viercilinder 1.25 MPI (62 kW/84 pk) zijn gemoderniseerd en hebben daardoor meer koppel en een nog lagere CO2-uitstoot. Vanaf het vierde kwartaal is ook de nieuwe 1,0-liter T-GDI-motor (74 kW/100 pk) leverbaar. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De 1.25 MPI is optioneel óók leverbaar met automaat.

Van de Picanto is er bij de marktintroductie ook een extra uitgeruste First Edition beschikbaar met standaard onder meer climate control, 7-inch Full Map Navigatiesysteem (inclusief achteruitrijcamera, TomTom Live, Apple Carplay en Android Auto), LED-verlichting, 15-inch lichtmetalen wielen en cruise control. Voor het eerst levert Kia de Picanto als sportief ogende GT-Line, met sportievere bumpers, zijskirts, een dubbele uitlaat, interieur met sportieve accentkleuren, 16-inch lichtmetalen wielen, draadloze inductieoplader voor smartphones én een verstelbare middenarmsteun: een primeur in het A-segment.

De versies en rijklaarprijzen inclusief BTW en BPM

EconomyLine € 11.725,-

EconomyPlusLine € 12.475,-

ComfortLine€ 13.325,-

DynamicLine€ 14.825,-

ExecutiveLine€ 16.075,-

GT-Line€ 17.075,-

First Edition€ 15.575,-

De Picanto is standaard voorzien van zes airbags en een aantal actieve veiligheidsvoorzieningen. Zo is de Picanto de eerste auto in het A-segment die 'torque vectoring' biedt; een functie van het elektronische stabiliteitssysteem die zorgt dat de auto in bochten stabiel en onder controle blijft. Ook beschikbaar is Autonomous Emergency Braking (AEB). AEB is voor de EconomyLine, EconomyPlusLine, ComfortLine en First Edition tegen meerprijs van € 275,- leverbaar en is standaard op de ExecutiveLine en de GT-line.