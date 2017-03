Abarth 595

Abarth introduceert 595 Pista

1 maart 2017 | De Abarth 595 Pista is een nieuwe speciale versie, die zijn debuut beleeft in Genève. Hij is er als driedeurs hatchback (595) en als cabrio (595C), in vijf verschillende kleuren met contrasterende details: 'Campovolo Grey', 'Gara White', 'Abarth Red', 'Record Grey' en 'Scorpione Black'. De Pista heeft een krachtige 1.4 T-jet met 160 pk, wat omgerekend neerkomt op 117 pk per liter cilinderinhoud. Het maximale koppel bedraagt 230 Nm bij 3.000 toeren. De topsnelheid bedraagt 216 km/h en de acceleratie van 0 naar 100 km/h lukt in 7,3 seconden. De Abarth 595 Pista komt in mei beschikbaar in Nederland in een gelimiteerde oplage van 18 exemplaren.