Mitsubishi introduceert ASX Connect Pro

3 maart 2017 | Mitsubishi introduceert een speciale uitvoering van de ASX; de Connect Pro. Deze extra variant is gebaseerd op de Intense-uitvoering. Voor de meerprijs van 110 euro is deze ASX uitgerust met onder meer het MGN navigatie-/multimediasysteem met smartphone-connectiviteit. De ASX Connect Pro is er vanaf 26.290 euro rijklaar.

De Mitsubishi ASX Connect Pro is voorzien van het MGN navigatie- en multimediasysteem. Dit heeft een 6,5-inch touchscreen en is behalve van TomTom-navigatie (Europa) ook voorzien van Bluetooth-connectiviteit voor handsfree telefoneren, DAB+ tuner, een cd-/mp3-/dvd-speler en uitgebreide smartphone-connectie via Apple CarPlay en Android Auto. De Mitsubishi ASX Connect Pro onderscheidt zich ook met zijn super 'wide vision' HID-xenon koplampen met koplampsproeiers en met de optionele exterieurkleur Lightning Blue. Deze blauwe metallic lak is exclusief voorbehouden aan deze speciale uitvoering. Verder omvat de uitrusting 18-inch lichtmetalen two-tone wielen, climate control, LED-achterlichten, Hill Start Assist, cruise control, een met leder bekleed stuurwiel en pookknop, een achteruitrijcamera, USB-aansluiting, gekoeld dashboardkastje, verwarmbare buitenspiegels, Keyless Operation System met start-stopknop. Er is keuze uit acht carrosseriekleuren en twee motorvarianten. De Mitsubishi ASX Connect Pro met 1.6 ClearTec benzinemotor is leverbaar voor de all-in rijklaarprijs van € 26.290,-. Met de 1.6 DiD ClearTec dieselmotor komt de ASX Connect Pro op € 30.880,- all-in rijklaar.