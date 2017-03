3 maart 2017 | Daimler AG is de grootste investeerder geworden in ChargePoint Inc., een Amerikaanse provider van oplaadoplossingen. Zodoende zal het concern een zetel krijgen in de raad van bestuur van het bedrijf. ChargePoint is wereldwijd leider op het gebied van laadoplossingen voor elektrische mobiliteit en is marktleider in Noord-Amerika.

Door de toenemende elektrificering van aandrijflijnen is de verwachting dat ChargePoint groei zal realiseren met zijn productreeks. Uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten naar Europa staat reeds op de planning. Door zijn strategische belang in ChargePoint zet Daimler opnieuw een belangrijke stap voorwaarts in het kader van zijn bedrijfsstrategie 'CASE'; met name met betrekking tot het nieuwe productmerk EQ, waaronder het concern zijn knowhow met betrekking tot intelligente elektromobiliteitstoepassingen in toekomstige modellen van Mercedes-Benz gaat bundelen. Dit samenwerkingsverband vormt de basis van een omvangrijk, klantgericht aanbod.

Daimler AG investeert fors in elektrische mobiliteit. In het kader hiervan worden investeringen gedaan die verder gaan dan alleen de ontwikkeling van auto's. Als onderdeel van een elektromobiliteitsoffensief van Mercedes-Benz Cars investeert het bedrijf in de komende jaren circa 10 miljard euro in de uitbreiding van het modellengamma dat onder het EQ-label op de markt wordt gebracht.

Een ander belangrijk thema is de uitbreiding van het elektromobiliteitsecosysteem met producten, services en innovaties. Het aanbod loopt uiteen van slimme oplaadservices voor thuis tot gepersonaliseerde services en energieopslagunits voor thuis, die bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan zonnepanelen op het dak. Of de klant nu thuis, op zijn werk of onderweg is: een netwerk van slimme oplaadoplossingen is van cruciaal belang, omdat de bereidwilligheid van klanten met betrekking tot elektromobiliteit nauw samenhangt met de beschikbaarheid van een goede oplaadinfrastructuur.

Axel Harries, hoofd CASE bij Daimler AG en zodoende tevens hoofd van de denktank, zal ook een zetel gaan krijgen in de raad van bestuur van ChargePoint. Naar zijn mening is de samenwerking met ChargePoint een belangrijke bouwsteen: "We streven naar de systematische uitbreiding van ons CASE-ecosysteem dat is gebaseerd op ons nieuwe productmerk EQ, maar daarnaast blijven we ook openstaan voor samenwerkingsverbanden met vooraanstaande bedrijven. ChargePoint heeft veel kennis in huis met betrekking tot mobiele oplaadoplossingen en beschikt over veel knowhow met betrekking tot zowel hardware als software. Samen zijn we in staat om het productaanbod van intelligente oplaadoplossingen flink uit te breiden, waardoor we de klant een alomvattend premiumaanbod kunnen bieden op het gebied van elektromobiliteit."

ChargePoint biedt zijn klanten toegang tot meer dan 33.000 oplaadpunten op meer dan 7.000 locaties in Noord-Amerika. ChargePoint is de grootste provider op het gebied van oplaadoplossingen voor elektroauto's en het bedrijf is marktleider in Noord-Amerika. Met de toenemende elektrificering van de aandrijflijn neemt de vraag naar de innovatieve oplaadoplossingen gestaag toe, waardoor het groeipotentieel groot is. De internationale uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten naar met name Europa is nu de volgende stap. "De auto-industrie bevindt zich op een keerpunt, er komen meer auto's met zeer geavanceerde elektrische aandrijflijnen dan ooit tevoren", aldus Pasquale Romano, CEO van ChargePoint. "De aanzienlijke investering die is gedaan door onze hoofdinvesteerder Daimler en andere partijen maken niet alleen duidelijk dat we gezamenlijk werken aan de wereldwijde ontwikkeling van e-mobility, het legt ook de basis voor het meest uitgebreide oplaadnetwerk in Europa."

Zowel de ontwikkeling als de productie van innovatieve infrastructuuroplossingen voor elektroauto's zijn kerncompetenties van het bedrijf; van conventioneel AC-laden tot razendsnel opladen via DC met maximaal 400 kW. ChargePoint biedt oplossingen voor elke niche van het ecosysteem voor elektroauto's, waaronder bedrijven, winkeliers, openbare instellingen, fleetowners en particulieren. In Europa maakt het bedrijf gebruik van het gestandaardiseerde Combined Charging System (CCS), dat een maximale compatibiliteit biedt voor de toekomstige elektroauto's van alle merken. Alle producten van ChargePoint zijn verbonden door middel van software en kunnen door verschillende gebruikers op verschillende locaties worden gebruikt. Naast oplaadstations biedt de specialist zijn klanten ook gepersonaliseerde cloud-gebaseerde oplossingen. Dat omvat niet alleen gebruikersspecifieke energiebeheersystemen en bewezen betaalservices, maar ook mobiele apps die beschikken over innovatieve functies die tot nu toe niet beschikbaar waren op de Europese markt. Door op afstand te monitoren en door middel van een helpdesk zorgt ChargePoint voor een maximale beschikbaarheid van de oplaadstations. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Dat is met name voor beheerders van wagenparken met personenauto's, bedrijfswagens en bussen een bijzonder belangrijk aspect.

Daimler en ChargePoint streven systematisch hetzelfde doel na: elektromobiliteit een boost geven door een doelgerichte uitbreiding van de infrastructuur en services. De samenwerking tussen beide bedrijven vormt een perfecte aanvulling op de succesvolle samenwerkingsverbanden en joint ventures die Daimler AG reeds is aangegaan bij het uitbreiden van het ecosysteem voor elektromobiliteit. De samenwerking tussen beide bedrijven zal binnenkort van start gaan.