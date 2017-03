Vernieuwde Skoda Octavia nu bij de dealer

2 maart 2017 | De vernieuwde Skoda Octavia en Octavia Combi staan vanaf nu bij de dealer. Het nieuwe design maakt de Octavia aantrekkelijker en slimme technologieën zorgen voor meer comfort, veiligheid en efficiency. Uiteraard behoudt de Octavia een belangrijk pluspunt: veel ruimte tegen een bescheiden prijs.

Het sterke karakter van de nieuwe Octavia komt in zijn design tot uiting: met zijn brede grille en extra koplampen in kristallook is hij markanter dan voorheen. Vorm en functie zijn bovendien in balans: voor de koplampunits zijn adaptieve lichten met full LED-technologie verkrijgbaar. Voor het interieur is LED-ambianceverlichting beschikbaar.

De gefacelifte Octavia is er met de nieuwste generatie infotainmentsystemen. De grote displays (tot 9,2 inch) in glasdesign reageren al op lichte aanrakingen. Bij de topuitvoering Columbus is een WLAN-hotspot en LTE-module voor snel dataverkeer inbegrepen. Met de Phonebox zijn smartphones draadloos op te laden.

De nieuwe Octavia is veiliger en comfortabeler dan voorheen. Dat komt onder meer door (nieuwe) assistentiesystemen als de anticiperende voetgangersbescherming, Blind Spot Detect, Rear Traffic Alert, Trailer Assist en inzittendenbescherming Crew Protect.

De nieuwe Octavia is ook op het gebied van aandrijflijntechnologie zeer veelzijdig. Naast de benzine- en dieselmotoren is er ook een G-TEC-krachtbron voor aardgas. Vrijwel alle motoren zijn te koppelen aan de automatische DSG-transmissie.

De Octavia voor modeljaar 2017 is er als 1.0 Greentech Active Hatchback vanaf € 22.790 (Combi: € 23.690). Daarnaast is de Octavia zakelijk te rijden vanaf € 165 per maand (Combi: € 172) op basis van 22% bijtelling.