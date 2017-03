Mercedes-Benz onthult nieuwe E-Klasse Cabriolet

2 maart 2017 | Mercedes-Benz completeert de E-Klasse familie met de nieuwe E-Klasse Cabriolet. Deze open vierzitter met klassieke stoffen kap belooft hoogstaand comfort voor vier inzittenden en de nieuwste technologie. Dit omvat uitgebreide smartphone-integratie met Wireless Charging en sleutelfunctie, een widescreen cockpit en de nieuwste assistentiesystemen. Het elektrische windschermsysteem AIRCAP is standaard en optioneel kan de Cabriolet worden voorzien van hoofdruimteverwarming voor maximaal comfort bij rijden met open dak. Voor het eerst is de Cabriolet ook leverbaar met vierwielaandrijving.

De nieuwe Cabriolet is het vijfde en nieuwste lid van de E-Klasse familie, die binnen een jaar compleet is vernieuwd. Het merk uit Stuttgart zet met dit model zijn traditie van high-end Cabriolets met klassieke stoffen kap voort. Als de stoffen kap gesloten is, lijkt het silhouet van de E-Klasse Cabriolet op dat van de E-Klasse Coupé.

De stoffen kap is verkrijgbaar in donkerbruin, donkerblauw, donkerrood en zwart. Een volautomatische stoffen akoestische kap behoort tot de standaarduitrusting. De meerlaags structuur met uitgebreide geluidsisolatie vermindert het wind- en rijgeluid, waardoor de inzittenden zelfs bij hoge snelheid op plezierige wijze met elkaar kunnen praten. De softtopstructuur heeft een vergelijkbaar positief effect op het klimaatcomfort en zorgt ervoor dat er het gehele jaar met de Cabriolet kan worden gereden.

De van de S-Klasse Cabriolet afgeleide stoffen kap voldoet ook aan de hoogste eisen met betrekking tot duurzaamheid en bedieningsgemak. Het kan tot 50 km/h in 20 seconden volledig worden geopend en gesloten. Bij het openen wordt het op een geruisloze wijze opgevouwen en opgeborgen in een compartiment in de bagageruimte. Een afdekhoes scheidt het stoffen dak van de resterende bagageruimte. Dankzij de volledig elektrische bediening die deel uitmaakt van het optionele cabriocomfortpakket hoeft de bestuurder niet te stoppen om de bagageafdekking met de hand in een andere stand te zetten. De bagageruimte heeft een volume tot 385 liter (310 liter als de kap geopend is). De achterbankleuning kan in de verhouding 50:50 worden omgeklapt, waarmee een doorlaadmogelijkheid wordt gecreëerd - nog een pluspunt op het gebied van gebruiksgemak.

Het interieur van de nieuwe E-Klasse Cabriolet heeft een duidelijke basisvorm. De bovenkant van het dashboard lijkt te zweven en rust op een sierdeel dat vloeiend overgaat in de portieren. De twee optionele 31,2 cm (12,3 inch) displays (resolutie 1.920 x 720) zijn naast elkaar geplaatst onder één glazen afdekking waardoor een breed display ontstaat dat lijkt te zweven. De bestuurder kan kiezen uit drie verschillende weergavestijlen in het combi-instrument: 'Classic', 'Sport' en 'Progressive'.

De sportstoelen in integraallook zijn voorzien van stevige zijwangen en geïntegreerde hoofsteunen. Ook is optioneel de hoofdruimteverwarming AIRSCARF leverbaar. De standaard automatische gordelaanreikers helpen de voorpassagiers bij het vastmaken van hun gordels. De achterbank is standaard voorzien van een doorlaadmogelijkheid en beschikt optioneel over verwarming, waarmee opnieuw duidelijk wordt dat de vierzitter het hele jaar door kan worden gebruikt.

De hoogwaardige materialen en moderne kleurstellingen zorgen voor een gevoel van sportiviteit en moderne luxe. De fraaie aankleding in de kleur yachtblauw in combinatie met macchiatobeige verleent de Cabriolet een moderne, exclusieve uitstraling. Optioneel is warmtereflecterend leder in vijf kleuren leverbaar. Er kan ook worden gekozen uit negen sierdelen, waaronder twee innovatieve, lichtgekleurde, generfde, glanzende houtsoorten. De interieurverlichting maakt gebruikt van energiebesparende led-techniek. Hetzelfde geldt voor de optionele uitgebreide sfeerverlichting met 64 kleuren.

De E-Klasse Cabriolet zorgt onder alle omstandigheden voor een maximaal comfortniveau door middel van het standaard automatische windschermsysteem AIRCAP en de optionele hoofdruimteverwarming AIRSCARF, die ervoor zorgen dat de buitenlucht veel aangenamer aanvoelt bij lage temperaturen. Het automatische windschermsysteem AIRCAP is speciaal ontwikkeld voor de Cabriolets van Mercedes-Benz. Het bestaat uit een elektrische lamellenmodule die onopvallend in het dakframe is geïntegreerd en een elektrisch windscherm achter de achterbank. Na het indrukken van een knop houdt dit systeem ook de luchtwervelingen voor de achterpassagiers tegen. De hoofdruimteverwarming AIRSCARF laat warme lucht circuleren rond de nek en schouders van de bestuurder en voorpassagier om het open rijden bij lage temperaturen plezieriger te maken.

Ten opzichte van zijn voorganger is de E-Klasse Cabriolet gegroeid qua lengte, breedte en wielbasis: met een lengte van 4.826 mm, een breedte van 1.860 mm en een hoogte van 1.428 mm is de nieuwe E-Klasse Cabriolet aanzienlijk groter dan voorheen. De grotere spoorbreedte van 1.605 mm aan de voorzijde (+ 67 mm) en 1.609 mm aan de achterzijde (+68 mm), komt ten goede aan de rijdynamiek. Van het aanzienlijk grotere oppervlak profiteren met name de achterpassagiers. Op de vier hoogwaardige zitplaatsen - die allemaal aanvoelen als individuele stoelen - genieten de bestuurder en alle passagiers ook tijdens lange ritten van een hoog comfortniveau.

Het onderstel is 15 millimeter verlaagd ten opzichte van dat van de sedan, wat het luxueuze en sportieve karakter van de E-Klasse Cabriolet benadrukt. De standaard 18 inch lichtmetalen velgen dragen ook bij aan het sportieve uiterlijk. De op comfort gerichte DIRECT CONTROL-onderstel met amplitude-afhankelijk dempingsysteem, dat 15 millimeter lager ligt dan bij de Limousine, is standaard. Optioneel is het eveneens verlaagde DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel met verstelbare demping. Hierbij kan de bestuurder de dempingseigenschappen via de DYNAMIC SELECT-schakelaar aanpassen. Er kan gekozen worden uit de modi 'Comfort', 'Sport' en 'Sport+'.

De Cabriolet kan optioneel ook worden voorzien van het meerkamer-luchtveringssysteem AIR BODY CONTROL, dat reeds leverbaar is voor de E-Klasse sedan. Dankzij kamers met drie verschillende formaten in de veerpoten van de achteras en twee in de veerpoten van de vooras kan de bestuurder drie standen kiezen voor de vering. Op deze manier kunnen de inzittenden genieten van een comfortabele basisafstelling en hebben ze ook bij hogere snelheid het veilige gevoel van een hoge rijstabiliteit.

Het meerkamer-luchtveringssysteem wordt aangevuld met een elektronisch geregelde verstelbare demping. Hierbij wordt de demping voor elk wiel afzonderlijk automatisch aan de rijstijl en het wegdek aangepast. Zodoende zorgt dit systeem voor afrol- en rijcomfort bij een tegelijkertijd indrukwekkende rijdynamiek.

De lichtgewichtconstructie met aluminium-hybride design is overgenomen van de Coupé. De meeste carrosseriecomponenten zijn gemaakt van gegoten aluminium en plaatstaal. De voorspatschermen, de motorkap en het kofferdeksel zijn gemaakt van aluminium. De Cabriolet voldoet niet alleen aan alle internationale veiligheidseisen van dit moment, maar ook aan de nog strengere eigen veiligheidsnormen van Mercedes-Benz, die gebaseerd zijn op reële botsproeven.

In het geval van een aanrijding zorgen de grote torsiestijfheid van de carrosserie en de uitgebreide veiligheidssystemen voor een optimale bescherming. Enkele voorbeelden:

Pyrotechnische gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers op alle zitplaatsen

PRE-SAFE reversibele gordelspanners op de voorstoelen

Airbags voor de bestuurder en voorpassagier

Kneebag voor de bestuurder

Thorax-/pelvisbags voor de bestuurder en voorpassagier

Optioneel: headbags in het bovenste gedeelte van de voorportieren die het hoofd beschermen bij een zware botsing van opzij

Optioneel: sidebags achter

De bescherming bij het over de kop slaan is speciaal ontwikkeld voor de Cabriolet. Het systeem bestaat uit twee rolbeugels die volledig zijn weggewerkt achter de achterbank en zodoende onzichtbaar zijn. Als de auto over de kop dreigt te slaan, schuiven deze rolbeugels met behulp van pyrotechniek omhoog, waardoor ze samen met de A-stijlen de overlevingsruimte vormen.

De speciaal voor Cabriolets ontwikkelde klimaatregeling past zich aan geopende of gesloten kap aan. In tegenstelling tot conventionele systemen is de klimaatregeling volledig automatisch. De bestuurder hoeft zodoende geen modus te selecteren voor gesloten of geopend dak en het is niet nodig om een temperatuurinstelling op te slaan voor deze rijomstandigheden. Een overlappingsfunctie zorgt ervoor dat de overgang tussen gesloten en geopend dak (en vice versa) naadloos verloopt, wat voor extra klimaatcomfort zorgt.