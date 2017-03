Skoda Fabia

Nieuwe 1.0 TSI motor voor Skoda Fabia

1 maart 2017 | Minder cilinderinhoud, meer vermogen. Skoda introduceert in de Fabia en Fabia Combi een 1.0 TSI met drie cilinders en vier kleppen per cilinder. De motor vervangt de 1,2 liter viercilinder die tot nu toe in de Fabia werd toegepast. De nieuwe krachtbron biedt meer vermogen, 70 kW (95 pk) of 81 kW (110 pk) in de krachtigste uitvoering, en ook een tot 200 Nm toegenomen koppel (was 175 Nm). Downsizing biedt daarbij nog een ander voordeel: het brandstofverbruik van de 1.0 TSI is tot 6 procent lager, met dank aan onder meer een efficiëntere oliepomp en lichtere zuigers.