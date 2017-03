Navi 80 IntelliLink voor Opel Vivaro en Movano

1 maart 2017 | De Opel Vivaro en Movano bedrijfswagens zijn per direct leverbaar met het nieuwe Navi 80 IntelliLink infotainmentsysteem met optioneel real-time verkeersinformatie. Dankzij een 7-inch kleurentouchscreen, bediening op het stuurwiel en spraakbesturing is het systeem op diverse manieren te bedienen. Het navigatiesysteem biedt diverse voordelen; zo kan het live verkeersinformatie melden en alternatieve routes voorstellen om verkeersopstoppingen te vermijden. De point of interest-functie geeft mogelijke pauzelocaties, zoals winkels en restaurants, weer op de kaart.

"De real-time traffic-functie van het nieuwe Navi 80 IntelliLink infotainmentsysteem is vooral interessant voor personen met een buitendiensfunctie", zegt Steffen Raschig, Opel/Vauxhall Director Commerial Vehicles. "De tijdige waarschuwing voor verkeersopstoppingen kan flink wat waardevolle tijd besparen. Hierdoor levert het de Vivaro- en Movano-bestuurder ook een kostenbesparing op."

Navi 80 IntelliLink maakt gebruik van TomTom Live Services (gratis tot 2020): een systeem dat TMC-data (Traffic Message Channel) van de radio gebruikt. Het systeem updatet de verkeersinformatie meerdere keren per uur zodat alternatieve routes tijdig kunnen worden voorgesteld. Een up-to-date weerberichtendienst is optioneel. De gekozen route wordt in 2D of 3D weergegeven op het 7-inch kleurentouchscreen. Pijlen en andere aankondigen helpen de bestuurder om de juiste weg te kiezen. Kaarten van alle Europese landen zijn leverbaar.

Navi 80 IntelliLink biedt meer, zoals infotainmentfuncties met diverse connectiviteitsmogelijkheden. Smartphones zijn eenvoudig via USB of Bluetooth te koppelen aan het systeem, waardoor ook muziekstreaming mogelijk is. Alle belangrijke smartphonefuncties zijn toegankelijk via spraakbesturing of knoppen op het stuurwiel. Contactpersonen en recente oproepen worden weergegeven op het naar wens in te delen 7-inch IntelliLink-scherm. Via de geïntegreerde USB-poort zijn eveneens foto's en video's af te spelen. Een AUX-in-poort geeft de mogelijk om ook andere apparaten te koppelen met het systeem. Eigenaren van een Apple-apparaat profiteren verder van Siri.

Navi 80 IntelliLink is verkrijgbaar in de Opel Vivaro vanaf € 1.300,-, inclusief DAB+ ontvanger en is standaard op de Sport uitvoering. In de Movano bedraagt de prijs € 1.400,-.