Fiat 500 nu als Sessantesimo

1 maart 2017 | In 2017 viert Fiat de 60ste verjaardag van de iconische 500. De ster van de show in Genève is de exclusieve 500 Sessantesimo (Italiaans voor 60ste) die in een gelimiteerde oplage wordt gebouwd. Deze heeft een bijzonder uiterlijk met enkele unieke kenmerken, zoals een in two-tone lak gespoten carrosserie en speciale 16-inch aluminium wielen. De 500 Sessantesimo is vanaf 9 maart te bestellen in een gelimiteerde oplage van 560 stuks. Deze krijgen allemaal een echtheidscertificaat mee. De eerste exemplaren worden 4 juli uitgeleverd.

Sommige momenten zijn onvergetelijk. Een datum is echter wellicht ondergesneeuwd onder de vloed aan memorabele autojubilea: 4 juli 1957. Dit was de dag waarop Fiat de 500 voor het eerst produceerde in Turijn. De 'grote kleine auto' zou autorijden snel bereikbaar maken voor de massa. Meer dan 4 miljoen exemplaren zijn er van de klassieke 500 verkocht, maar er zit een heel verhaal achter dit getal. De 500 bracht een serie innovaties in een auto met een lengte van nog geen drie meter lengte.

Precies vijftig jaar later, op 4 juli 2007, heeft Fiat de populariteit van dit iconische model gebruikt om met de nieuwe 500 de succesvolle kenmerken van de oer-500 te vertalen naar de toekomst. Met succes want in de eerste maanden van 2017 breekt de 500 de barrière van 2 miljoen geproduceerde exemplaren. De 500 combineert schijnbaar tegenstrijdige eigenschappen: hij is exclusief, maar toegankelijk, elegant en tegelijkertijd vrolijk, ontegenzeggelijk Italiaans, maar ook een wereldwijd verkoopsucces in meer dan 100 landen. Interessant genoeg is meer dan 80% van de 500's verkocht buiten Italië.

Voor de gelegenheid zal de autosalon van Genève het podium voor de introductie van de 500 Sessantesimo vormen. Deze exclusieve en genummerde limited edition is een ode aan de oorspronkelijke 500 met een hedendaagse interpretatie van enkele stijlkenmerken die hem zo beroemd hebben gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn het vinyl dashboard, het vintage logo voorop, tussen de chromen spoiler en op de kofferklep en het stuur en op de chromen afwerking op de motorkap. Fiat levert de 500 Sessantesimo alleen als cabriolet.

Hij is bovendien herkenbaar aan de two-tone lak met de verleidelijke naam 'Dolce Vita': een drielaags witte lak voor het grootste deel van de carrosserie en pastelkleurig ivoor voor de motorkap en de stijlen. De in groen en bordeauxrood uitgevoerde heuplijn benadrukt de smaakvolle combinatie. De kap is uitgevoerd in grijs. De stijl van deze speciale serie wordt verder vergroot door de vele stoere details zoals de verchroomde kappen voor de zijspiegels, speciale lichtmetalen 16-inch velgen en embleem: 560. Het exclusieve logo is te zien op de dakstijl en op de verchroomde dorpel en het genummerde embleem.

Het interieur heeft eveneens talrijke retrodetails, zoals de buizenvormige elementen in de stoelen die zijn bekleed met ivoorkleurig leer en voorzien van contrasterende bordeauxrode biezen die exact passen bij het middendeel van het dashboard. Daarnaast zijn er speciale two-tone matten.

Tot de standaarduitrusting behoren een met leer beklede pookknop en dito stuur dat bovendien is voorzien van stuurwielbediening. Ook een Uconnect Radio Live met 7-inch touchscreen met Bluetooth, satellietnavigatie, USB en AUX IN-aansluitingen maken deel uit van de uitrusting. Comfort is aan boord in de vorm van automatische klimaatcontrole, mistlampen en parkeersensoren achter. Verder heeft deze speciale versie de nieuwe kenmerken voor modeljaar 2017: Speed Limiter en Cruise Control en, optioneel, automatisch inschakelende ruitenwissers en verlichting, bi-xenon koplampen, getinte ramen achter en een Beats Audio systeem.

De 500 Sessantesimo komt na de zomer in Nederland beschikbaar met de TwinAir Turbo met 85 pk in combinatie met de gerobotiseerde Dualogic versnellingsbak.